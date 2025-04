L’esplosione di Fartcoin inaugura una nuova fase rialzista per le meme coin?

Durante le ultime ore, la meme coin Fartcoin è stata certamente al centro dell’attenzione della community dei crypto investors.

Infatti, il rialzo esplosivo di questa crypto ha indotto molti esperti a credere in un ritorno del mercato rialzista delle meme coin, che quindi potrebbe garantire rendite considerevoli.

Se ciò avvenisse, anche criptovalute che costano poco in prevendita potrebbero sfruttare il momento, come ad esempio la meme coin layer 2 Solaxy.

La crescita di Fartcoin

Secondo diversi esperti del settore, le performance di Fartcoin (FARTCOIN) rappresentano un chiaro segnale del ritorno in grande stile del fenomeno delle meme coin.

Infatti, negli ultimi sette giorni, Fartcoin ha registrato un impressionante incremento del valore del +88.43%, portando il prezzo a 0,8693 USD, partendo da un minimo settimanale di 0,4619 USD.

Questa crescita è accompagnata da una capitalizzazione di mercato che si attesta attualmente a circa 869,32 milioni di USD, con un picco recente che ha sfiorato i 925 milioni. Inoltre, il token ha praticamente raggiunto la sua offerta massima e circolante di 1 miliardo di unità, segno di una distribuzione ormai completata o prossima alla saturazione.

Nonostante il volume di scambi giornaliero abbia subito un lieve calo del -2.85% nelle ultime 24 ore, fermandosi a 311,53 milioni di USD, il rapporto tra volume e market cap (35,94%) resta elevato, indicando una notevole liquidità e un forte interesse speculativo attorno al token.

Questo entusiasmo è confermato anche dal sentiment della community, dove il 71% degli oltre 13 milioni di voti espressi si dichiara "bullish", contro un 29% "bearish". Inoltre, Fartcoin mostra segnali di consolidamento tecnico secondo le analisi condivise dagli utenti su BingX, suggerendo una possibile continuazione del trend positivo.

Quindi, la ripresa del mercato delle meme coin sembra dunque trovare nuova linfa in progetti come Fartcoin, che combinano una community molto attiva, alta volatilità e un’immagine ironica e virale.

Questi elementi, sebbene spesso considerati poco seri dagli investitori istituzionali, rappresentano una formula vincente nell’ambiente cripto retail. Con una valutazione che si avvicina al miliardo di dollari e una visibilità crescente, Fartcoin si conferma uno degli asset simbolo della rinascita delle meme coin nel 2025.

Solaxy: l’alternativa in prevendita che ha raccolto $30 milioni

Il progetto Solaxy si sta affermando come una delle iniziative più promettenti legate alla rete Solana, attirando l’interesse di sviluppatori, investitori e analisti.

Infatti, la prevendita del token SOLX ha già raccolto oltre 30 milioni di dollari, un dato che testimonia la fiducia del mercato verso questa nuova soluzione Layer-2, pensata per affrontare le sfide di scalabilità che Solana ha incontrato con l’aumento degli utenti e delle applicazioni decentralizzate.

Nonostante Solana sia conosciuta per l’elevata velocità nelle transazioni, i picchi di congestione hanno evidenziato limiti strutturali che necessitano di un’infrastruttura di supporto più avanzata.

In questo contesto, Solaxy propone una tecnologia Layer-2 che consente di eseguire molte delle operazioni off-chain, prima di finalizzarle sulla mainnet, riducendo così il carico computazionale sulla rete principale.

Questo approccio porta tre vantaggi principali: minori costi di transazione, maggiore velocità operativa e una rete più stabile e scalabile. Ispirandosi ai modelli già collaudati su Ethereum (come gli Optimistic Rollups e gli ZK-Rollups) Solaxy punta a replicare un successo simile nell’ambito di Solana, diventando una piattaforma di riferimento per chi sviluppa soluzioni DeFi o NFT.

In generale, il potenziale di crescita del progetto non è passato inosservato. Infatti, alcuni analisti ed influencer ipotizzano che, in caso di successo e ampia adozione, Solaxy potrebbe raggiungere una capitalizzazione di mercato superiore al miliardo di dollari, portando il valore del token SOLX a moltiplicarsi nel tempo.

In aggiunta, per quanto riguarda il futuro di Solaxy, un ruolo centrale sarà giocato dalla capacità della piattaforma di migliorare concretamente le performance di Solana, in termini di efficienza e accessibilità.

A supporto di questa visione, Solaxy ha anche lanciato una piattaforma user-friendly per la prevendita, accessibile tramite wallet multi-chain compatibili come Best Wallet, facilitando così l’accesso anche a un pubblico meno esperto.

Pertanto, se le previsioni saranno confermate, Solaxy potrebbe segnare una tappa fondamentale nella maturazione dell’ecosistema Solana, rappresentando un ponte tra l’innovazione tecnica e l’adozione di massa nel mondo blockchain.

Per altre informazioni su questa crypto, leggi anche “Previsioni Soalxy”.

