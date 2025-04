A Luserna San Giovanni crescono le auto fermate in strada senza assicurazione

Cinque auto in circolazione senza assicurazione sono state fermate negli ultimi giorni a Luserna San Giovanni: oggi (martedì 15 aprile) la Polizia locale lancia l’allarme sulla sicurezza stradale. “Grazie ai varchi da martedì scorso ad oggi, in appena tre o quattro posti di controllo lungo la strada provinciale 161, abbiamo fermato cinque auto non in regola con l’assicurazione. Si tratta di un numero alto rispetto alla media ed è un fenomeno grave” rileva il comandante della Polizia locale Massimo Chiarbonello.

Sulla provinciale che percorre la Val Pellice dallo scorso anno sono infatti in funzione i dispositivi che permettono di rilevare il passaggio di auto non in regola.

“In questi casi si procede con la sanzione e il fermo del veicolo – spiega Chiarbonello –. L’importo da pagare varia a seconda del tempo che è passato da quando l’assicurazione è scaduta e va dai 600 ai 900 euro. In certi casi, se la si riattiva immediatamente e se salda subito l’ammenda, il veicolo può tornare in circolazione, altrimenti si può arrivare al fermo amministrativo della macchina”.

Oltre che con quelle in circolazione, il paese è alle prese con altre auto non in regola: “Saranno altre due o tre quelle parcheggiate e semi abbandonate che stiamo provvedendo a far rimuovere nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla burocrazia”.