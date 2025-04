I ‘Boccioli di cultura’ di Perosa Argentina si chiudono con la Patagonia

Dopo l’Uzbekistan e un viaggio sulle orme di Marco Polo, si chiude con ‘Patagonia trip’, la rassegna ‘Boccioli di cultura’, promossa da Poggio Oddone, con il Cai di Pinasca. L’appuntamento è per domani, mercoledì 16 aprile, alle 21, nella biblioteca comunale di Perosa Argentina in piazza Europa 3 (ingresso libero). Protagonisti dell’incontro Anna Borghi, 37 anni, medico veterinario di Perosa, e Vittorio Calvetti, 32 anni, impiegato Stellantis di Orbassano, chiuderanno il ciclo raccontando la loro esperienza attraverso la Patagonia, dal 13 dicembre 2024 al 1° gennaio 2025.

“Il viaggio l’abbiamo organizzato interamente noi, spostandoci da una tappa all’altra con quattro voli interni e i pullman – racconta Borghi –. È stata un’avventura prevalentemente naturalistica, abbiamo visitato i parchi, il Perito Moreno. Abbiamo percorso tantissimi chilometri a piedi a Buenos Aires, è enorme e ci sono delle aree verdi molto estese proprio all’interno della città. In libertà assoluta abbiamo potuto assaporare lo stile di vita argentino e cileno negli ostelli e nelle case che ci hanno ospitato anche solo per una notte. È stata una totale immersione in una cultura tanto diversa dalla nostra quanto simile, soprattutto quella culinaria”.