Sfalcio e rimozione rifiuti, una prima bonifica per l’ex distributore di benzina

Torna in sicurezza il benzinaio di corso Umbria, quartiere San Donato. Dopo l’interpellanza del capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando, e la denuncia della situazione del vecchio distributore abbandonato, il gestore ha mandato alcuni operatori a occuparsi dello sfalcio della vegetazione e della rimozione di tutti i rifiuti accumulati. Una buona notizia per i residenti, dopo le lamentele dei giorni scorsi.

“Naturalmente non è ancora sufficiente - spiega Morando - Le macchine pompe rimangono pericolosamente esposte, la recinzione è cedevole e il bivacco non è stato interdetto, chiederò ulteriori accorgimenti e lo smantellamento dell'impianto”.