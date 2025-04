Venaria organizza un ricco programma di celebrazioni per il 25 Aprile

La locandina degli eventi organizzati a Venaria per il 25 Aprile

Il Comitato Giorno della Memoria invita la cittadinanza a partecipare alle iniziative commemorative organizzate in occasione del 25 Aprile, Festa della Liberazione.

Il programma:

GIOVEDÌ 24 APRILE

ORE 10.00 – MONUMENTO AI CADUTI – Cimitero Capoluogo

Deposizione corona e interventi



ORE 11.00 – MONUMENTO AI CADUTI – Parco Naturale La Mandria, presso Borgo Castello, ceppo commemorativo



Deposizione corona e interventi

VENERDÌ 25 APRILE

PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ – dalle ore 9:30



Ore 9:30 – Schieramento Autorità locali, Militari, Civili e Associazioni d’Arma

Ore 10:00 – Inizio cerimonia con Alzabandiera



Corteo presso i Monumenti ai Caduti:

Piazza Vittorio Veneto e Largo Garibaldi

Passaggio da via Barolo – v.le Buridani – con ritorno in Piazza Martiri della Libertà per prosecuzione cerimonia



Interventi delle Autorità locali e del Rappresentante ANPI Venaria Reale



Letture sulla Resistenza

A cura degli Allievi del Liceo Juvarra di Venaria Reale



Chiusura cerimoniale a cura di:

“Coro Tre Valli Città di Venaria Reale”

“Corpo Musicale Giuseppe Verdi Città di Venaria Reale”