Fringe Festival: a Torino si accendono le luci del Varietà. E spunta pure Arturo Brachetti

Preparatevi a un'esplosione di luci, colori, risate e trasformismo: dal 13 maggio al 1° giugno, Torino si trasforma in un vibrante palcoscenico diffuso grazie alla tredicesima edizione del Torino Fringe Festival, che quest'anno rende un appassionato omaggio alla grande tradizione italiana del varietà con il suo evocativo tema: "La Vita è un Varietà".



Dimenticate i teatri convenzionali: come da tradizione, infatti, il Fringe invade l'anima e il cuore della città, dai luoghi più iconici a spazi inediti sorprendenti come l'avveniristico The Heat Garden del Gruppo Iren e lo storico Le Roi Music Hall di Carlo Mollino. Per tre settimane, oltre 40 spettacoli di prosa, danza, musica e performance, arricchiti da più di 15 eventi speciali e ben 6 imperdibili prime assolute, nazionali e anteprime, daranno vita a oltre 170 repliche. Un vero e proprio turbinio di creatività che mescola l'eredità scintillante del varietà con le audaci frontiere della drammaturgia contemporanea.

Un parterre de rois e nuove voci



Il Torino Fringe Festival 2025 è un crocevia di talenti, dai maestri indiscussi della scena indipendente italiana alle fresche energie delle compagnie emergenti under 35. Guest star il genio trasformista numero uno al mondo: il torinese Arturo Brachetti, accompagnato dall'attore Matthias Martelli in un evento speciale. Ci saranno le narrazioni cinematografiche di Domiziano Pontone e le esplorazioni performative di Francesca Cola. Ci si potrà immergere nei paesaggi sonori di Simone Sims Longo e nell'irresistibile cabaret de La Conventicola degli ULTRAMODERNI. Si andrà dalla comicità tagliente di Alessandro Ciacci, vincitore di LOL Talent Show 2, alle riflessioni profonde dello scrittore Igor Sibaldi. E ancora, l'eclettismo di Giorgia Mazzucato, la magia di Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani, l'irriverenza di Walter Leonardi de Il Terzo Segreto di Satira, e le intense interpretazioni di Lucia Raffaella Mariani. Senza dimenticare Mauro Piombo e Gilda Rinaldi Bertanza, lo scrittore Alessandro Ferraro, Flavio Albanese, Massimiliano Loizzi, le inedite scoperte della compagnia Enchiridion, le sorprendenti maschere del Teatro Strappato e l'energia contagiosa del Duo Padella.

Un omaggio sentito

"Siamo felici di celebrare il 13° anniversario del Torino Fringe Festival con un omaggio al mondo del Varietà – dichiara la direttrice del festival, Cecilia Bozzolini –. Per tre settimane, Torino si anima di teatro e arti performative e la creatività prende forma nei luoghi più inattesi della città. Con questo tema, abbiamo voluto abbracciare la vitalità e la molteplicità dei linguaggi artistici per offrire una riflessione profonda sulla complessità del nostro presente. Il Varietà, con la sua capacità di mescolare leggerezza, ironia e visione, è il punto di partenza per attraversare il contemporaneo con occhi nuovi, valorizzando la contaminazione tra generi, formati e sensibilità".

L'Assessorato alla Cultura della Città di Torino sottolinea come questa edizione lanci un "prezioso messaggio di diversità e contaminazione artistica, portando la cultura nella quotidianità, vicino alle persone e rendendo l’arte accessibile e viva per tutti".

Gran Finale e Imperdibili Eventi Speciali

Il sipario si alzerà con un Grand Opening scintillante martedì 13 maggio alle 20.30 al leggendario Le Roi Music Hall. La Conventicola degli Ultramoderni porterà in scena ULTRAvarietà! Dal trapassato prossimo al futuro anteriore, un'irresistibile carrellata di 14 artisti pronti a far rivivere la magia del varietà tra burlesque, canzoni d'epoca, sketch comici e coreografie mozzafiato. Una serata in collaborazione con Salone OFF 2025 e Club Silencio per un tuffo nel passato tra sciantose, maliardi e macchiettisti.

Ma le sorprese non finiscono qui! Arturo Brachetti si svelerà come "showteller" nell'appuntamento speciale "Arturo racconta il Varietà" (15 maggio, Polo del ‘900), guidato da Matthias Martelli, in una conversazione ricca di aneddoti e personaggi iconici.

Imperdibili After Fringe (24 e 30 maggio, Lombroso 16), che si trasformeranno in eventi live con la newsletter "Atto Precario".

E per gli amanti della scrittura teatrale, torna il Premio Letterario Fringe in collaborazione con SuiGeneris, con un corso di scrittura creativa e una lettura teatrale dedicata agli autori della casa editrice.



Un Universo di Spettacoli

Il cuore pulsante del festival saranno i 29 spettacoli, con 6 prime assolute e oltre 170 repliche (dal 20 maggio al 1° giugno), che spaziano tra generi e linguaggi. Dalla riscrittura grottesca di antichi fabliaux in dialetto calabrese con "I 4 desideri di Santu Martinu" alla riflessione sulla libertà in "La tragedia della libertà", dal toccante monologo sul calcio e la fede in "Super Santos (Uno che ce l’ha fatta)" alle contraddizioni del mondo del lavoro in "Arbeit". E ancora, storie vere come "Emmipiacevavivere", i ricordi degli anni '70 in "Milano 70 Allora", la comicità surreale di "Borderline" e le molteplici visioni di "perMani_diarioerotico".



Il varietà tornerà protagonista con rivisitazioni contemporanee come "Le avventure di Pinocchio raccontate da lui medesimo" con Flavio Albanese, la feroce riscrittura brechtiana de "L’Opera da 4 soldi" di Massimiliano Loizzi e l'anteprima nazionale di "Il Funerale di mia madre: the show". Non mancheranno narrazioni intense come "Quando venne buio, racconto dalle Termopili" e la potenza visiva di "Terra e Polvere". Preparatevi alla comicità di "Fantasista" di Alessandro Ciacci e alla performance di teatro-danza "Elizabeth I. Sorry for what?". E lasciatevi sorprendere dalla tragicomica storia familiare di "A.S.P. Armata Spaccamattoni".



Il Torino Fringe Festival darà ampio spazio ai giovani talenti under 35 con spettacoli come l'intensa rilettura di Williams in "Un tram che si chiama desiderio", la performance di musica e parole "A.I.D.E Non ho mai voluto essere qui", l'anteprima sulla guerra nell'era dell'IA "_/CYBERWAR_ Quarta Rivoluzione", le riflessioni sul femminile in "Feminae" e la ricerca d'identità in "Io sono INVISIBILE". Scoprite il vincitore del Premio Scintille "Capelli. M. si desta un mattino da sogni inquieti", l'urlo generazionale di "Freevola. Confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione", la storia dei collaboratori di giustizia in "Cantanti", l'ironia ecologista di "Ecologia Capitalista, Dio non fa la differenziata", l'ascesa di un santone in "Quell’attimo di beatitudine", il monologo sul G8 di Genova in "Stomaco" e il circo contemporaneo del Duo Padella in "About". Infine, preparatevi alla stand-up comedy cruda e diretta di "Open Mic Farm. In questo mondo porco, a quale maiale ti senti più simile?".



I Luoghi Magici del Fringe

Il festival animerà numerosi spazi in tutta la città, tra cui: Le Roi Music Hall, San Pietro in Vincoli, Tingel Tangel, Lombroso 16, Magazzino sul Po, Off Topic, Vinile, Spazio Kairòs, CineTeatro Baretti, Unione Culturale F. Antonicelli, Casa Fools, CX Vanchiglia, The Heat Garden – Gruppo Iren, TPE Teatro Astra e Polo del 900.

Info

Biglietti e carnet sono disponibili su www.tofringe.it o ticket.it.