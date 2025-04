Polo del '900: Alessandro Rubini nuovo direttore

Alessandro Rubini è il nuovo direttore del Polo del ‘900, scelto all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione. Sostituisce Emiliano Paoletti, che si è dimesso per assumere un incarico in un’altra città.

La scelta è avvenuta con un avviso pubblico di selezione al quale hanno risposto 41 candidati, esaminati da una commissione nazionale di alto profilo, composta dal professor Stefano Baia Curioni (presidente), Valentina Bondesan, Linda Di Pietro, Rosa Tarantino e Francesca Velani, che ha proposto al Cda, con voto unanime, una rosa dei cinque candidati considerati più idonei. Il Cda li ha convocati per i colloqui definitivi, al seguito dei quali ha deliberato la nomina del dottor Alessandro Rubini.

Alessandro Rubini è nato a Milano nel 1980 e si è laureato nel 2004 in economia aziendale per l’arte, la cultura e la comunicazione all’Università Bocconi di Milano presso la quale ha lavorato come docente e ricercatore sino al 2008.

La sua passione professionale è sempre stata rivolta alla creazione e gestione di programmi in cui la cultura fosse un fattore di innovazione e sviluppo sociale. Seguendo questa missione dal 2008 al 2019 è stato project manager presso Fondazione Cariplo dove ha coordinato programmi di valorizzazione e governance del patrimonio culturale e di sostegno alle imprese culturali e creative. Ha contribuito all'avviamento a Milano di MEET Centro di Cultura Digitale - di cui tra il 2023 e il 2024 è stato coordinatore generale - e del quale dal 2019 è diventato responsabile delle attività formative e di valorizzazione dei contenuti nell'ambiente digitale.

“Quarantun candidati alla direzione, per numero e qualità, dimostrano il prestigio di cui gode la Fondazione Polo del ‘900 – commenta il presidente Alberto Sinigaglia - Il consiglio di amministrazione, composto dai rappresentanti della Città di Torino, della Regione Piemonte, della Compagnia di San Paolo e dei 26 enti che fanno parte del Polo, ha scelto Alessandro Rubini per la notevole profondità di pensiero e la visione innovativa e internazionale verso cui evolvere la nostra missione. Caratteristiche rette da una significativa e coerente esperienza di coordinamento istituzionale, territoriale e gestionale”.

"Rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro ad Alessandro Rubini, nominato all’unanimità nuovo direttore del Polo del ‘900 – dichiarano Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, insieme a Marina Chiarelli, assessore alla Cultura – Siamo certi che la sua esperienza e le sue competenze sapranno garantire continuità al lavoro svolto finora e al tempo stesso offrire nuovo slancio a una realtà culturale fondamentale per il nostro territorio. Un sincero ringraziamento va anche a Emiliano Paoletti, per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il suo incarico”.