Pinerolo diventa una galleria d’arte a cielo aperto per un giorno

Per un giorno sarà come una galleria d’arte a cielo aperto, ma sarà anche fonte di ispirazione per gli artisti che dovranno ritrarre il centro storico di Pinerolo. Domani, domenica 13 luglio, si terrà la prima edizione di Pinerolo Art Festival.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale AriadiE20 in collaborazione con Italia Nostra, porterà in piazza San Donato e sotto i portici medievali esposizioni d’arte e un laboratorio interattivo dove il pubblico potrà esprimere la propria creatività.

Oltre ai dipinti dei vari artisti pinerolesi, saranno anche esposte le opere del concorso di pittura estemporanea, dal tema ‘Il centro storico di Pinerolo visto dagli artisti’, dove i partecipanti sono chiamati a esprimersi ispirandosi agli scorci e i panorami presenti nella città di Pinerolo.

Una giuria qualificata di esperti valuterà le opere decretando il vincitore che oltre a un premio in denaro di 600 euro, avrà anche la possibilità di esporre la propria opera nella Galleria D’arte Storello.

I dipinti saranno visibili passeggiando per il centro storico della città e alle 18 in piazza San Donato si decreterà il vincitore del contest con una cerimonia di premiazione.

Nel corso della giornata non mancherà l’intrattenimento del pubblico con il laboratorio en plein air di Simone Dolce che, esponendo una grande tela bianca, realizzerà insieme alle persone un’opera d’arte collettiva, dove ogni passante potrà partecipare lasciando il proprio segno sulla tela.

Collateralmente alla fase di premiazione l’artista Gian Mario Regge, conosciuto per ricostruire in miniatura gli aulici palazzi sabaudi, donerà alla Diocesi e al vescovo Derio Olivero un plastico del Duomo di Pinerolo.

Il plastico sarà esposto al pubblico durante l’evento in piazza San Donato.

Per maggiori informazioni consultare la pagina Facebook Ariadie20