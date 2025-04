Grugliasco si prepara a celebrare il 25 Aprile: oratore della cerimonia Don Luigi Ciotti

La Città di Grugliasco ha predisposto il programma per le celebrazioni del 79° anniversario della Liberazione, venerdi 25 aprile, e dell’eccidio di 68 cittadini di Collegno e Grugliasco ad opera di una colonna dell’esercito tedesco in ritirata, il 29 e 30 aprile 1945. Nelle ultime pagine il calendario degli eventi.

Alla cerimonia del 25 aprile saranno presenti anche assessori e consiglieri di Echirolles, città gemellata con Grugliasco. L'oratore ufficiale della serata del 30 aprle sarà Don Luigi Ciotti, presbitero e attivista italiano, ispiratore e fondatore dapprima del Gruppo Abele, come aiuto ai tossicodipendenti e altre varie dipendenze, quindi dell'associazione Libera contro i soprusi delle mafie in tutta Italia e nel mondo. Interverrà mercoledì 30 aprile alle 21, presso il parco della pace e della Resistenza di via Lupo e, in caso di pioggia presso il padiglione La Nave del parco Le Serre.

Dal 22 al 30 aprile è allestita in Municipio, nell'area espositiva di piazza Matteotti 50, la mostra che ripercorre la tragica vicenda dell'eccidio dei 68 martiri di Grugliasco e Collegno, dell'artista Federico Naso. La mostra sarà visitabile dal lunedì al giovedì dalle 8,30 alle 18 e il venerdì dalle 8,30 alle 14,30, con ingresso gratuito. Una mostra con tutte le fotografie delle vittime della strage e la documentazione sui tragici fatti accaduti tra il 29 ne il 30 aprile 1945 è allestita permanentemente alla scuola “66 Martiri” di Grugliasco, in via Olevano. Chi è interessato a visitarla può prenotarsi telefonando alla segreteria della scuola.

E' stata pubblicata da parte di Impremix la riedizione del volume a cura di Giuseppe Rizzo “Questo non doveva più esserci” sulla storia dell'eccidio di Collegno e Grugliasco del 1945. Per i cittadini interessati copie del libro sono disponibili gratuitamente all'accoglienza del Municipio, in piazza Matteotti 50.

Giovedì 24 aprile la classe 5ªC del liceo Volta, guidata dai professori Giorgio Magnetti e Marika Bononi, insieme alla sezione “68 martiri” dell'Anpi di Grugliasco, svolgerà un'attività di peer education dedicata agli allievi della scuola media di Grugliasco “Carlo Levi”, in occasione dell'anniversario del 25 aprile, festa della Liberazione. È previsto, per le 9, il raduno delle classi in piazza Porporati, per proseguire lungo l'itinerario della "passeggiata partigiana" presso alcuni luoghi storici della Resistenza di Grugliasco. In prossimità di questi luoghi, sarà cura dell'Anpi fornire gli elementi di storia locale e, a seguire, la peer education degli studenti liceali, che illustrerà temi generali quali il CLN, il 25 luglio e l'8 settembre 1943, le donne e la Resistenza.