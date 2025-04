La comunità che cura: in Valchiusella un programma di cultura e benessere al servizio dei cittadini

Fino ad agosto 2025 il territorio della Valchiusella, della Città Metropolitana di Torino, ospita nuovamente il progetto ViCo Vicinanza e Comunità, con un articolato programma di residenze artistiche, laboratori dedicati al benessere, rassegne cinematografiche, conferenze e un pranzo comunitario.

ViCo nasce nel 2024 da Tékhné APS, come risposta al bisogno di sviluppo di uno spazio di comunità per gli abitanti dove svolgere attività libere e accessibili.

Attraverso una serie di azioni mirate, ViCo Vicinanza e Comunità, ha l’obiettivo di promuovere la partecipazione attiva della comunità per migliorare la qualità della vita e la coesione sociale.

Nel 2025 proseguono le azioni del progetto con l’obiettivo di rafforzare il tessuto sociale ampliando il target di riferimento con lo scopo di fornire alle cittadine e cittadini, esercenti e istituzioni gli strumenti necessari a sviluppare un programma di welfare culturale territoriale per la creazione di una comunità inclusiva, accogliente e non giudicante attraverso azioni e interventi basati su strumenti culturali pensati per incidere sulla salute e sul benessere delle persone in maniera significativa. Attraverso l'arte, la cultura e la partecipazione attiva il progetto lavora per rafforzare la comunità e per intercettare nuovi cittadini di fasce d’età diverse.

Il progetto ViCo per il 2025 prevede due declinazioni “La Comunità che cura” e “Cultura e benessere” con un’offerta di interventi legati a cinque ambiti di attività:

- la creatività e il benessere con la promozione di attività volte a esercitare la mente e le funzioni cognitive e relazionali attraverso incontri di creazione multidisciplinare (teatro, espressione corporea, canto, arte);

- l’azione con la partecipazione attiva della cittadinanza alla realizzazione di una rassegna cinematografica partecipata

- la buona alimentazione e il recupero delle tradizioni, attraverso la promozione di attività volte a migliorare lo stile alimentare insieme alla riscoperta di una cucina antica e territoriale;

- la prevenzione e la condivisione di buone pratiche attraverso momenti di formazione e divulgazione scientifica;

- la scoperta del territorio volto a promuovere il benessere, e conseguente radicamento, attraverso il percorso di narrazione e le residenze artistiche.

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA PARTECIPATA giugno-luglio 2025

In programma una rassegna cinematografica partecipata curata da Altera APS, con il supporto di tutti i partner di progetto, che con alcune operatrici avvia un processo di co-programmazione con un gruppo di cittadini/e. Il gruppo di lavoro sarà chiamato a proporre i temi su cui individuare i film, che graviteranno attorno all’invecchiamento attivo e al benessere in senso lato. Successivamente verrà stilata una lista di film di cui si visioneranno stralci e trailer collettivamente, portando avanti anche una pratica di educazione audiovisiva. Verrà poi effettuata la scelta finale su 3 titoli, di cui Altera APS si occuperà di reperire i diritti, e che verranno proposti alla cittadinanza tra giugno e luglio non solo come rassegna e momento di visione collettiva, ma anche come momento di riflessione e confronto sulle tematiche scelte.

RESIDENZE ARTISTICHE (18/24 marzo street artist Fijodor e 23/28 marzo Collettivo Stellare)

Due le residenze artistiche programmate, che sono già state ospitate a Valchiusa e rivolte a tutta la cittadinanza. La prima dal 18 al 24 marzo con lo street artist Fijodor per l'aspetto di arte urbana e la seconda dal 23 al 28 marzo con il collettivo musicale Stellare. Gli artisti coinvolti in queste residenze, riconosciuti a livello internazionale, sono stati scelti non solo per la riconosciuta professionalità, ma per la disponibilità al confronto con i contesti in cui operano e la cura che applicano nella relazione con le comunità che incontrano. Risultato delle residenze sarà una narrazione della comunità attraverso le dirette testimonianze delle persone che la abitano, resa fruibile attraverso la creazione di una installazione immersiva e multisensoriale, in cui il percorso sonoro realizzato da Collettivo Stellare dialogherà e amplificherà le sei opere dell’artista Fijodor. L’installazione, ideata da Serena Bavo di Tékhné APS, sarà inaugurata in occasione della festa di comunità in programma a inizio agosto e successivamente resa fruibile a tutti i visitatori attraverso opere installate sul territorio, pensate per creare un percorso fatto di immagini artistiche e suoni musicali come risultato delle due residenze con lo street artist Fijodor e con il Collettivo Stellare. L’installazione parte dal progetto CASA a va a indagare il rapporto delle comunità con il proprio territorio. Attraverso sollecitazioni sensoriali che richiamano alle esperienze e alle voci della comunità coinvolta, l’installazione accompagna gli spettatori in una immersione intima e personale, Una riflessione sul nostro posto nel mondo, di come percepiamo e viviamo gli spazi e di quando a volte gli stessi condizionino le nostre scelte.

LABORATORI DEL BENESSERE aprile – luglio

Da lunedì 28 aprile partono a Valchiusa i Laboratori del Benessere con cadenza settimanale, strutturati in un percorso di arti integrate indirizzato al benessere psicofisico dei partecipanti. Risultato del laboratorio una restituzione alla cittadinanza che prevede la creazione di una narrazione delle diversità attraverso il teatro, il canto, l’arte visiva e l’espressione corporea, tutte discipline che con strumenti diversi stimolano la memoria, il movimento fisico ma non faticoso e la creatività: così facendo prevengono il decadimento cognitivo e fisico negli anziani.

CONFERENZA 30 maggio

La conferenza con il geriatra Stefano Serentha' (organizzata dalle società di mutuo soccorso di Brosso e Drusacco) prevista per il 30 maggio sarà un momento di divulgazione scientifica importante per tutta la comunità.

LA RACCOLTA DELLE ANTICHE RICETTE

Parallelamente agli altri appuntamenti programmati, la Condotta Slow Food Valchiusella APS condurrà degli incontri di riscoperta delle antiche ricette tradizionali e territoriali promuovendo una dieta alimentare salutare e sostenibile. Le ricette raccolte verranno stampate e realizzate durante il pranzo comunitario di inizio agosto 2025

Per info: www.tekhneteatro.com