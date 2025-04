Tutti i vincitori del Lovers Film Festival 2025, il più longevo festival sui temi LGBTQI+ d’Europa e terzo nel mondo diretto da Vladimir Luxuria.

ALL THE LOVERS/ OTTAVIO MAI AWARD FOR THE BEST FEATURE

Presidente di giuria: Giovanni Minerba

Queerpanorama di Jun Li

La poetica di ogni film ci ha portato ad accostarci a un'opera dalla forte importanza cinematografica e politica, un lavoro che usa la corporeità come strumento per infondere il desiderio di un'utopia. Per noi è stato un discorso sull'identità che ha la forma di un sogno ad occhi aperti.

REAL LOVERS / REAL LOVERS AWARD FOR BEST DOCUMENTARY

Presidente di giuria: Vera Gemma

Topli Film di Dragan Jovićević

Per l'impegno nella ricerca di materiale di repertorio e la capacità di creare una struttura narrativa coinvolgente, in grado di ibridare performance e realtà. In particolar modo per la capacità di mettere in discussione dei preconcetti radicati coinvolgendo registi e attori in un dialogo vivo e autentico.

MENZIONE SPECIALE

Eros di Rachel Daisy Ellis

Un quadro eterogeneo composto da corpi autentici che si autorappresentano mettendosi a nudo e aprendo attraverso lo schermo spazi intimi quali sono le stanze dei motel brasiliani.

FUTURE LOVERS / FUTURE LOVERS AWARD FOR BEST SHORT FILM

Presidente di giuria: Raffaele Cataldo

Next Door di Lukas März

Per il linguaggio – a metà tra il grottesco e l’horror – capace di travalicare i confini del genere, la giuria ha scelto di premiare un cortometraggio che intercetta e mette in scena paure e angosce che credevamo di esserci lasciati alle spalle, ma che invece continuano a vivere accanto a noi.

MENZIONE SPECIALE

Solo Kim di Javier Prieto De Paula e Diego Herrero

Un cortometraggio che, unendo a doppio filo vita personale e posizione sociale, racconta una storia di marginalizzazione su più piani in grado di arrivare dritta al cuore.

PREMIO TORINO PRIDE

Outerlands di Elena Oxman

In questi giorni abbiamo avuto il piacere di vedere film e documentari di vario tipo che hanno messo in luce la pluralità dei temi che affrontiamo quotidianamente all' interno delle nostre associazioni. Ogni lungometraggio ci ha aiutato a capire quanto la lotta sia ancora lunga e complessa, soprattutto in un momento storico in cui lo spazio dei diritti sociali e civili sta diminuendo. Il film che abbiamo scelto di premiare sottolinea la complessità delle nostre vite, della cura, delle famiglie allargate e della capacità di saper riconoscere il proprio passato per poter abbracciare il proprio futuro.

MENZIONE SPECIALE

The Secret of Me di Grace Hughes-Hallett

Per la capacità di trasmettere l'elaborazione della propria esperienza personale connettendola ad altre, per definire percorsi di una soggettività ancora relativamente riconosciuta come quello dell'intersessualità.

PREMIO GIO’ STAJANO

Quir di Nicola Bellucci

Per aver raccontato con magica umanità e una struggente fotografia una delle comunità Queer più sorprendenti d’Italia, che vive nel cuore pulsante di Palermo, dove Massimo e Gino accolgono e raccolgono da più di quarant’anni nella loro grande famiglia, persone la cui bellezza umana va ben oltre al personaggio. Un film vero, bello e utile, di grande qualità che racconta storie queer e non, in una Sicilia dove le testimonianze di giovani trans e gay danno la dimensione che tanto è stato fatto ma tanto rimane ancora da fare. O si è felici o si è complici: questo è il grande insegnamento di Massimo e Gino.

GIURIA YOUNG LOVERS – PREMIO MATTHEW SHEPARD

Lesbian Space Princess di Emma Hough Hobbs e Leela Varghese

Per aver utilizzato un linguaggio visivo e referenziale che guarda in modo diretto, ironico e non scontato all'attualità e alla contemporanea generazione teen, attraverso simboli, sintesi e significati importanti e urgenti, creando un film per tutti e per ciascuno.

RIFLESSI NEL BUIO

I Have to Run di Oleg Hristolübskiy

Perché il buio che vedevamo fuori dai nostri confini si sta diffondendo in modo sempre più allarmante intorno a noi, perché l'attenzione su chi nega i diritti della comunità LGBTQIA+ fuori e dentro dall'Europa sia alta e nulla sia dato come definitivamente acquisito.

I PREMI DEL PUBBLICO – AUDIENCE AWARDS

ALL THE LOVERS

A Night Like This di Liam Calvert

REAL LOVERS

Topli Film di Dragan Jovićević

FUTURE LOVERS

Next Door di Lukas März