Crpo Piemonte: al via il nuovo ufficio di Presidenza, guida tutta al femminile

Durante la seduta di insediamento dei componenti della Crpo è stato eletto l’Ufficio di Presidenza: Maria Rosa Porta FI Presidente, Patrizia Alessi capogruppo FdI in Circoscrizione 7 vicepresidente di Maggioranza e Paola Berzano Pd vicepresidente di Minoranza

“Nonostante gli sforzi fatti - sottolinea la presidente -, c’è chi si chiede ancora oggi cosa sia la Crpo . Per capirne la natura e il contesto in cui si inserisce bisogna parlare di parità nella più ampia accezione del termine: parità come inclusione non è solo occuparsi di temi al femminile ma adoperarsi su tanti temi. La Commissione, come organo consultivo della Giunta e del Consiglio Regionale, nel rispetto dell’indirizzo della Direzione Regionale e in conformità con gli obiettivi fissati dagli Organi di Governo, si inserisce a pieno titolo in tutti quei canali che rientrano nell’ inclusione, nel superamento delle fragilità, nella programmazione di interventi a sostegno dell’occupazione e dell’imprenditorialità femminile, nel contrasto a fenomeni di violenza e discriminazione”.

La vicepresidente Alessi aggiunge "che le pari opportunità sono un principio giuridico inteso come l'assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico. Parlare solo di genere è riduttivo. Le vere pari opportunità si ottengono pretendendo cose di buon senso, come asili e flessibilità per dare l’opportunità ai genitori di poter lavorare".

Il Direttore della Direzione Welfare della Regione Piemonte, dottor Livio Tesio, presente alla seduta di insediamento unitamente al Dirigente del Settore Welfare - Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale, dottor Osvaldo Milanesio, hanno sottolineato l’importanza di questo organo che, nel promuovere l’uguaglianza di genere e le pari opportunità, contribuisce a sviluppare il sistema di welfare piemontese, anche giovandosi di una innovativa agilità della sinergia con il Consiglio Regionale del Piemonte, come confermato dall’attenzione rivolta alla Crpo dalla Consigliera Regionale Alessandra Binzoni, Fdi,fin da quando sono stati nominati i componenti.

Un riconoscimento della Crpo è quello ottenuto nella Giornata Internazionale della donna, a Roma, durante l’evento “Storie invisibili di donne incredibili” dove la Regione Piemonte, per il tramite della Commissione, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento legato ad un progetto Nazionale voluto dal Ministro Roccella “L’Italia delle donne”.