Paolo Cognetti al Valsusa Filmfest 2025: l'autore de Le otto montagne riveve il Premio Bruno Carli

Nell’ambito del Valsusa Filmfest 2025, mercoledì 23 aprile alle ore 21:00 il Centro Sociale Comunale di Villar Dora ospita un appuntamento significativo che unisce letteratura, memoria e riconoscimento all’impegno civile: Paolo Cognetti presenterà il suo ultimo libro Giù nella valle (Einaudi), e riceverà il Premio Bruno Carli 2025, riconoscimento nazionale assegnato ogni anno a personalità che si sono distinte nella difesa dei diritti e dell’ambiente.

L’evento è ad ingresso libero, rientra nella sezione letteraria del festival intitolata Valsusa Liberfest e sarà condotto da Tiziana Angilletta e Maurizio Piccione, curatore del Premio. La consegna del premio vedrà anche la partecipazione del regista Marco Ponti.

Nel romanzo Giù nella valle, lo scrittore premio Strega 2017 con “Le otto montagne” racconta la storia di due fratelli, Alfredo e Luigi, profondamente diversi e in conflitto, legati da un passato comune e da una casa solitaria in montagna che ne diventa il centro simbolico. Come un larice e un abete, i due uomini si ritrovano dopo anni a confrontarsi con ferite personali, rancori e una natura che osserva silenziosa, mentre una terza figura femminile – Betta – si affaccia come un’eco di futuro. Un romanzo asciutto e intenso che riflette sulla montagna, sulle radici familiari e sull’impossibilità di fuggire da ciò che ci ha segnati.