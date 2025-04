In prefettura il registro delle condoglianze per Papa Francesco

In seguito alla proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni, deliberato dal Consiglio dei Ministri per la scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, la Prefettura di Torino ha aperto a partire da domani e fino al 26 aprile, giorno della celebrazione delle esequie, un registro di condoglianze per i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio.



Il registro sarà accessibile dalle ore 9 alle ore 19 presso questa Prefettura, in Piazza Castello n. 201, piano terreno.