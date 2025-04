Avigliana: appuntamento il 1° maggio con il “PICNIC CHIC VISTA LAGO”

Clare Eventi Vi aspetta al primo Open Day, in Via Monginevro 26 ad Avigliama, per conoscere da vicino la location per eventi e cerimonie con una giornata Gustosa e Divertente!

Prenota la tua PìcNic BaG per pranzo o per l'ora della Merenda Sinoira entro Lunedì 28 Aprile!

Per informazioni e prenotazioni: ai numeri 349 4179852 - 329 1978807 oppure clicca qui.

L’evento è organizzato in collaborazione con Torino Oggi e TOradio.

Scopriamo insieme la location

Clare Eventi è un grande spazio eventi nato sul Lago di Avigliana, collegato all’Hotel Chalet del Lago dove è possibile trascorrere un week end di benessere rigenerante con accesso diretto al lago grande e dove potrete goderVi un magico e indimenticabile soggiorno.

Lo spazio Clare Eventi è adatto per ospitare eventi e corsi di formazione e accogliere professionisti in cerca di una location per riunioni, in un ambiente dallo stile elegante adatto per eventi e cerimonie.

La Sala Conferenze “lago grande” è un salone polifunzionale da 120 mq perfetto per eventi con platea modulabile, personalizzabile anche per corsi e attrezzata con tutti i comfort di base.

La Sala Riunioni “lago piccolo” è ideale per accogliere i clienti, svolgere colloqui di selezione o semplicemente per incontri o corsi di formazione, sino a 40 persone.

L’hotel dispone di una palestra ed è possibile organizzare, all'aperto oppure in sala:

Cerimonie e Feste private

Compleanni

Convegni

Eventi aziendali

Eventi sportivi

Feste Bimbi

Mostre ed Esposizioni

Benvenuti a Clare Eventi, il luogo perfetto per festeggiare compleanni e cerimonie per bambini, sia all'aperto che in sala. Immersi nel verde e con una vista mozzafiato sul Lago Grande di Avigliana, qui la natura, il divertimento e la creatività si fondono per creare esperienze indimenticabili.

Affitto delle sale e servizi disponibili

Offriamo la possibilità di affittare spazi sia al chiuso che all'aperto, adattandoci alle vostre preferenze e alle condizioni meteorologiche. Inoltre, potete scegliere di includere vari servizi per rendere la festa ancora più speciale:

Buffet : un'ampia selezione di cibi e bevande per soddisfare i gusti di tutti.

: un'ampia selezione di cibi e bevande per soddisfare i gusti di tutti. Animazione : intrattenitori esperti che sapranno coinvolgere e far divertire i bambini.

: intrattenitori esperti che sapranno coinvolgere e far divertire i bambini. Intrattenimento: spettacoli e attività che cattureranno l'attenzione dei piccoli ospiti.

Attività e intrattenimento

Per rendere il compleanno memorabile, offriamo una varietà di attività creative:

Caccia al Tesoro : una divertente avventura dove i bambini risolveranno indizi e affronteranno sfide di gruppo.

: una divertente avventura dove i bambini risolveranno indizi e affronteranno sfide di gruppo. Laboratori Creativi : attività pratiche che stimoleranno la manualità e la creatività dei piccoli.

: attività pratiche che stimoleranno la manualità e la creatività dei piccoli. Gite sul Lago e Sport Nautici: su prenotazione, organizziamo escursioni sul lago e giochi educativi acquatici, in collaborazione con le associazioni sportive locali.

Organizzate i Vostri meeting aziendali oppure festeggiate con noi e regalate ai vostri bambini un compleanno che ricorderanno per sempre!

Informazioni e contatti

Clare Eventi

Avigliana - Via Monginevro 26

Facebook: Clare Eventi

e-mail: clare.eventi@gmail.com

3494179852 - 329 1978807