Punto CER è sponsor ufficiale di “Cer TI Chiama”: il progetto che porta Comuni, Imprese e Cittadini in Classe A

Dopo un primo anno di attività chiuso con risultati straordinari, oltre 180 nuovi CER Services e più di 30 CER Point attivati sul territorio nazionale, Punto CER conferma la sua leadership nel panorama delle Comunità Energetiche Rinnovabili e annuncia la sua collaborazione con un nuovo progetto strategico: Cer TI Chiama.

La presentazione è avvenuta recentemente al “KEY - The Energy Transition Expo”, una delle principali fiere europee dedicata alle tecnologie, ai servizi e alle soluzioni integrate per l’efficienza energetica e le energie rinnovabili, punto di riferimento per l'Italia e il bacino del Mediterraneo. Questo evento ha ulteriormente confermato l’ambizione dell’azienda di posizionarsi come aggregatore di soluzioni e facilitatore della transizione energetica nel nostro Paese.

Cer TI Chiama è un progetto pensato per rendere concreta l’efficienza energetica attraverso tre principali aree di intervento: il cittadino, l’amministrazione locale e l’impresa. L’obiettivo è ambizioso, ma chiaro: portare l’Italia intera in Classe A, attraverso interventi mirati, soluzioni chiavi in mano e una rete capillare di partner qualificati tecnici, istituzionali e operativi in continua crescita. Il progetto si fonda sulla convinzione che il cambiamento energetico debba coinvolgere direttamente le comunità locali e il tessuto produttivo del Paese.

“Con Cer TI Chiama” vogliamo offrire una risposta semplice e concreta alla crescente domanda di energia pulita e accessibile,” afferma Antonio Meotto Pompilio, fondatore di Punto CER. “La vera sfida non è solo tecnica, ma culturale: dobbiamo portare in Classe A l’intero Paese, e per farlo serve un progetto che parli a tutti, con strumenti efficaci e soluzioni su misura”.

Tre sono gli ambiti di intervento. “Il tuo Comune in Classe A”. Questa formula permette ai Comuni di attivare Comunità Energetiche Rinnovabili, rigenerare immobili pubblici, pianificare azioni di decarbonizzazione e accedere agli incentivi europei e nazionali. Punto CER offre alle amministrazioni locali consulenza, progettazione, formazione e supporto per diventare protagoniste della transizione ecologica.

Parallelamente, il progetto “La tua Impresa in Classe A” coinvolge le aziende dei settori edilizia, impiantistica, serramentistica e riqualificazione energetica. Entrare nella rete Punto CER offre alle imprese l'opportunità di collaborare, innovare e aumentare la

Infine, il terzo ambito di intervento è rivolto al cittadino. “La tua Casa in Classe A”, promuovendo interventi di efficientamento abitativo. Sportelli territoriali, piattaforme online, eventi informativi e consulenze gratuite aiutano famiglie e singoli a orientarsi tra incentivi, normative e soluzioni tecniche, semplificando il processo di trasformazione delle abitazioni in spazi sostenibili e a basso impatto energetico.

“Il futuro dell’energia è nella collaborazione,” sottolinea ancora Meotto Pompilio. “Con Cer TI Chiama rendiamo finalmente semplice ciò che prima era complicato: coinvolgere cittadini, sindaci, imprenditori in un progetto collettivo, trasparente, e soprattutto utile”.

L’approccio proposto da Punto CER va oltre la semplice promozione delle fonti rinnovabili: punta a costruire una vera e propria infrastruttura sociale per l’energia condivisa. L’obiettivo è creare un sistema replicabile che risponda alle esigenze locali, valorizzando le sinergie tra pubblico e privato, per una crescita sostenibile a livello nazionale.

Nel corso del 2024, Punto CER ha consolidato il suo ruolo di leader nel settore, costruendo una rete robusta di professionisti - i CER Services - che seguono ogni fase della progettazione e gestione delle comunità energetiche. Inoltre, sono nati i CER Point, punti fisici locali dove cittadini e imprese possono ricevere supporto operativo.

Oggi, grazie al portale certichiama.it, chiunque può accedere all'ecosistema di Punto CER, scoprire le opportunità offerte dal progetto e avviare il percorso verso l’efficienza energetica.

“Abbiamo dimostrato che un altro modello energetico è possibile: più equo, più locale, più partecipativo,” conclude Antonio Meotto Pompilio. “E ora vogliamo fare di più: con Cer TI Chiama costruiamo una vera infrastruttura sociale, una rete di consapevolezza e azione che attraversa l’Italia. La transizione energetica non è un obiettivo astratto, ma una serie di scelte quotidiane. Noi vogliamo essere al fianco di chi le compie: che sia un sindaco, un imprenditore o una famiglia. Perché solo insieme possiamo portare davvero l’Italia in Classe A”. https://puntocer.it/