Carl Brave live per il suo Notti Brave Amarcord Tour: il concerto a Venaria Reale

Carl Brave torna sulla scena con “Notti Brave Amarcord” (Warner Music Italy), il suo nuovo album, fuori ovunque domani venerdì 25 aprile. Un disco che affonda le mani nel passato per riscrivere il presente, che prende tempo per raccontare quello che siamo troppo abituati a lasciar correre.

Ad accompagnare il suo tanto atteso ritorno da ottobre Carl Brave sarà di nuovo live sui palchi dei club delle principali città italiane con il “NOTTI BRAVE AMARCORD TOUR 2025”. Il 29 ottobre sarà sul palco del Teatro Concordia di Venaria Reale.

In questi due anni, Carl Brave non è stato fermo. Ha scritto, ha viaggiato, ha ascoltato. Soprattutto, ha sperimentato. “Notti Brave Amarcord” è il frutto di un’intensa ricerca musicale che lo ha portato a contaminare il suo stile con nuove influenze elettroniche, esplorando suoni inediti, atmosfere più cupe o rarefatte, beat non convenzionali. Una scelta precisa, voluta, quasi necessaria, per dare voce a un nuovo modo di sentire, più maturo e riflessivo.

Notti Brave Amarcord è un atto di coraggio. È Carl Brave che si mette a nudo, sperimenta, cambia pelle, ma rimane fedele alla propria essenza. Un disco che guarda indietro solo per fare un salto in avanti, e che chiede a chi ascolta di fare lo stesso: fermarsi, ricordare, capire. E poi, magari, ripartire.