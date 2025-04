20 anni di Fondazione Merz: la festa di compleanno all’opening della mostra dei finalisti del Mario Merz Prize

Oggi, martedì 29 aprile 2025 la Fondazione Merz celebra venti anni di attività. Un traguardo importante, che testimonia il lungo cammino di una realtà indipendente, capace di trasformare la propria sede – l’ex centrale termica Officine Lancia di via Limone a Torino – in un centro di produzione artistica riconosciuto a livello nazionale e internazionale; crocevia di idee, persone e linguaggi; attivo sul suo territorio ma anche capace di estendersi oltre i confini delle proprie mura.



La Fondazione Merz ricorda questo bagaglio di esperienze con un calendario di attività che guiderà il percorso fino alla fine del 2025. Tutte le attività della Fondazione quest’anno si inseriscono sotto un cappello più ampio di celebrazioni del ventennale, tra cui la mostra dei finalisti del Maio Merz Prize; il public program della mostra di Yto Barrada DEADHEAD, in corso fino al 18 maggio; il concerto dei finalisti della quinta edizione del Mario Merz Prize - sezione musicale - in programma il 29 giugno 2025 presso la Cantina Ulmo, a Sambuca di Sicilia, in collaborazione con Planeta, la prosecuzione del progetto TUTTOLIBERO, che coinvolge il garage pubblico vicino alla Fondazione, la mostra PUSH THE LIMITS 2, che aprirà al pubblico lunedì 27 ottobre 2025.



I festeggiamenti prendono il via mercoledì 11 giugno 2025 nel corso di una serata speciale in occasione dell’opening della mostra dei finalisti della quinta edizione del Mario Merz Prize, protagonisti gli artisti Elena Bellantoni (Italia), Mohamed Bourouissa (Francia/Algeria), Anna Franceschini (Italia), Voluspa Jarpa (Cile) e Agnes Questionmark (Italia). La serata è a ingresso libero.



Dice Beatrice Merz, Presidente Fondazione Merz: “In questi vent’anni abbiamo costruito una geografia sentimentale, fatta di presenze e visioni, di esperienze condivise e trasformazioni. Celebrare un anniversario non significa solo guardarsi indietro, ma domandarsi cosa vogliamo diventare. L’arte può ancora oggi metterci in discussione, scuotere le abitudini, aprire nuove traiettorie.”



Inaugurata nel 2005, la Fondazione è nata con l’intento di creare un luogo aperto alla sperimentazione, alla ricerca e al dialogo tra le arti. In questi vent’anni, le sue attività hanno dato forma a 106 mostre, di cui molte in collaborazione con istituzioni italiane e straniere, alternando le retrospettive dedicate a Mario e Marisa Merz a progetti site-specific, collettive e personali, coinvolgendo 271 artisti provenienti da 54 nazionalità.