Torino Jazz Festival 2025: ecco tutti gli appuntamenti di domani

Martedì 29 aprile il Torino Jazz Festival 2025 prende il via al Teatro Vittoria con una produzione originale del TJF legata ai grandi pianisti del festival, con Andrea Rebaudengo in "Improvisers/composers" alle ore 18, sul tema dell'improvvisazione nell'ambito jazz.

Si prosegue alle ore 16 a Palazzo Nuovo, con "James Reese Europe visionario pioniere del jazz", il talk con il patrocinio di Studium - Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Torino, in collaborazione con il corso di laurea in DAMS.

James Reese Europe è stato un compositore, caporchestra, arrangiatore e direttore di banda che ha svolto un ruolo determinante nella diffusione delle danze sincopate negli anni Dieci del Novecento e ha portato per primo il jazz in Europa durante la Prima Guerra Mondiale con la banda del reggimento nero di New York, gli Harlem Hellfighters. La sua biografia e la sua eredità musicale verranno esplorate con ascolti, immagini e video in preparazione dell’evento del 30 aprile diretto da James Moran. Talk a cura di Francesco Martinelli, impegnato da oltre 50 anni nella diffusione della cultura jazz.

Alle ore 18:30 da non perdere gli appuntamenti special del festival nei luoghi non convenzionali del TJF, con Mama Trio + Mati in programma all'Impianto IREN Mirafiori Nord in un evento in collaborazione con il Dipartimento Jazz del Conservatorio di Torino.

Torna anche il cinema jazz, con la pellicola al Cinema Massimo dalle ore 18:30, dal titolo: "Il mondo è troppo e troppo per me. La storia di Vittorio Camardese", in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema.

Grande chitarrista dimenticato, virtuoso che ha anticipato il tapping, Camardese era partito dalla Basilicata negli anni Cinquanta. Pur suonando con i grandi del jazz della scena romana, Camardese non ha mai inciso una singola nota. La sua vicenda attraversa quarant’anni di storia italiana, dal dopoguerra alla Dolce Vita, dai programmi culturali degli anni Settanta all’esplosione del pop negli anni Ottanta, fino all’alba del nuovo millennio.

Proseguono anche gli appuntamenti club, al Machito, con Maria Pasqual & The Kind of Gipsy: il gruppo nasce dall’incontro al Django Festival tra la cantante barcellonese Maria Pascual e il chitarrista torinese Giangiacomo Rosso. Alcuni boleri e altri ritmi latini ricordano le loro origini mediterranee, il tutto in un sapiente mix dove l’improvvisazione e lo scat la fanno da padrone.

Appuntamento atteso con "Flamenco Criollo l'incontro tra il flamenco e i ritmi cubani", una esclusiva TJF 2025 tra gli appuntamenti main del festival, dalle ore 21 al Teatro Colosseo.Flamenco Criollo è un progetto pensato dal pianista cubano, compositore e studioso di culture musicali Aruán Ortiz.

Grazie all’ampiezza di visione da pianista jazz, qui Ortiz ha costituito un ensemble in grado di riproporre i colori meravigliosi di questo poderoso linguaggio musicale, il flamenco, esplorandone le radici variegate e provando a immaginarne gli ulteriori sviluppi nella musica afrocubana. I musicisti e le danzatrici — provenienti da Marocco, Palestina, Cuba, Stati Uniti e Spagna — uniscono ai melanconici suoni andalusi i ritmi energici provenienti dai Caraibi, sfociando in sorprendenti composizioni contemporanee in cui danze e musiche dialogano e si fondono. Flamenco Criollo racconta una storia complessa che include la musica persiana, le influenze nord africane in Andalusia, gli scambi tra le città portuali di Cadice e dell’Avana e gli echi dell’Africa Occidentale nella musica afrocubana. Tutto questo si coagula in quelle musiche che vengono definite “Cantes de ida y vuelta”, canzoni di viaggio, che si sono spostate dalla Spagna all’America e viceversa.

Ultimo appuntamento club della giornata di martedì 29 aprile in calendario al Folk Club con "S.E.A. Trio: Sergio Di Gennaro, Ares Tavolazzi, Enzo Zirilli", il trio presenta il nuovo disco di prossima pubblicazione che contiene un repertorio di brani originali scritti dal pianista e leader del gruppo Sergio Di Gennaro.