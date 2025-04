Baricco e Capossela dialogano su Carlo Levi a 50 anni dalla sua scomparsa

Domani 29 aprile alle ore 19 presso il General Store della Scuola Holden Vinicio Capossela e Alessandro Baricco dialogano su Carlo Levi, in occasione del 50° anniversario della sua scomparsa. La conversazione precederà il concerto del cantautore che comprende brani originali, poesie, riflessioni.





Cantautore, ri-trovatore, immaginatore, Capossela ha dedicato tutta la sua carriera alla narrazione in musica, ideando concerti simili a performance in cui esplora tematiche profondamente umane: Marinai Profeti e Balene, Bestiale Comedìa (sui 700 anni della morte di Dante Alighieri) o il recente Con i tasti che ci abbiamo – Tredici canzoni urgenti in teatro sono tutti spettacoli di successo che hanno toccato i teatri delle principali città italiane.





Dice Vinicio Capossela:” La dimensione del tempo e della Storia è una delle cose che personalmente mi affascinano di più nell’opera di Carlo Levi. La fulminante immagine della Storia che passa sui corpi delle persone senza cambiarne l’anima che è alla base del viaggio nel mondo fuori dalla storia di “Cristo si è fermato a Eboli” , e poi quella analisi della percezione del tempo che è all’inizio de “l’orologio” sono i due punti di partenza di questo incontro che vuole ricordare Carlo Levi nella sua città natale a cinquant’anni dalla morte e a 80 dalla pubblicazione del suo libro più conosciuto, attraverso letture, considerazioni, chiacchiere e canzoni.”