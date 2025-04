Un 25 aprile ‘delle prime volte’ è in arrivo a Torre Pellice

Per la prima volta, un 25 Aprile senza orazione ufficiale, ma con i rappresentanti di tutti i Comuni dell’Unione montana del Pinerolese e un sindaco bambino. La Val Pellice si appresta a festeggiare in modo speciale la Festa della Liberazione, in occasione dell’ottantesimo anniversario.

“Ogni Comune continuerà ad organizzare le proprie iniziative, ma si è deciso che al corteo di Torre Pellice, in programma domani, venerdì 25, sfileranno i sindaci, o i loro delegati, di tutti i tredici paesi della nostra Unione montana” annuncia la sindaca di Torre Pellice, Maurizia Allisio. Con loro, anche i giovani del Consiglio comunale dei ragazzi di Torre Pellice, con il loro sindaco: Marco Charbonnier.

Il corteo partirà alle 10,30 in via Repubblica, davanti al municipio e percorrerà le vie del paese fino al monumento all’angolo tra via Beckwith e via Volta, dove, alle 11, ci saranno i saluti istituzionali. Una novità sostituirà la classica orazione ufficiale: “Al suo posto ci sarà la narrazione breve di ciò che è stata la Resistenza nel Sud Italia dal titolo ‘Si fess comm’e o’ nonn!’ dello storyteller Andrea Iovino, presidente della Biennale delle arti e delle Scienze del Mediterraneo di cui Torre Pellice fa parte. Finora, infatti, abbiamo sempre parlato della ‘nostra’ Resistenza, è venuto il momento di parlare anche di ciò che è successo nelle regioni meridionali” spiega Allisio.

Il racconto – pensato soprattutto per coinvolgere il pubblico più giovane – sarà accompagnato dal ‘Coro Voci in bianco’, composto da medici e infermieri dell’Ospedale di Ivrea.

Ad accompagnare musicalmente la manifestazione si occuperà anche la Banda musicale di Torre Pellice.

La commemorazione si concluderà alle 13 con il pranzo della Liberazione organizzato dall’Anpi alla Casa unionista.