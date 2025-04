Porte Aperte a Palazzo Lascaris: più di 50 visitatori in occasione degli 80 anni dalla Liberazione

In occasione dell'80° anniversario della Liberazione, venerdì 25 aprile, il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Davide Nicco ha accolto i cittadini che hanno scelto di visitare Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale, nel giorno della sua apertura straordinaria.

I due turni di visita, alle 14 e alle 15,30, gestiti dalle guide di Turismo Torino e Provincia, hanno permesso al pubblico di conoscere da vicino gli spazi aulici ed istituzionali del palazzo barocco che ospita il Consiglio regionale dal 1979.

In Sala Viglione il presidente Nicco ha incontrato i visitatori, più di 50 in tutto (tra cui molti giovani): "In questa sala si riunisce il Consiglio regionale e lo fa anche grazie alle regole democratiche che sono scaturite dalla Liberazione. Siamo qui a festeggiare il 25 aprile che è una festa per tutti, di cui nessuno si deve appropriare”, ha affermato.

Durante l'incontro il presidente ha illustrato il funzionamento dell’assemblea legislativa, il ruolo della maggioranza e della minoranza e la distinzione tra Consiglio e Giunta, sottolineando che “il dibattito democratico può svolgersi in quest’aula proprio perché c’è stato il 25 aprile, una data fondamentale della nostra storia del Novecento. Questa giornata di festa, anche con l'apertura al pubblico della nostra sede, rafforza il legame tra i cittadini e le istituzioni".