In Barriera di Milano c'è chi vuole il controllo del vicinato

In Barriera di Milano i residenti diventano sentinelle contro spaccio e microcriminalità. Il Comitato "Angelo Martino", che da tempo opera in questa zona di Torino nord, vuole infatti mettere in pratica il controllo di vicinato e costituire nel quartiere un apposito presidio per gli anziani.

Come funziona

Questo strumento, già previsto dal Patto per la Sicurezza del 2021, punta a migliorare la sicurezza urbana coinvolgendo i cittadini nella prevenzione della criminalità, in collaborazione con le forze dell'ordine. I residenti, organizzati in gruppi, monitorano la loro zona e segnalano eventuali attività sospette.