Olly in concerto, Ale Della Giusta a teatro: cosa fare a Torino fino a domenica 4 maggio

EVENTI

TORINO JAZZ FESTIVAL 2025

Fino al 30 aprile

Ben 8 produzioni originali su 20 concerti principali, è la grande novità della 13^ edizione del Torino Jazz Festival che si svolgerà dal 23 al 30 aprile. In tutto si svolgeranno 71 concerti in 58 luoghi della città. Oltre ai ‘Main Events’ e ‘Jazz Cl(h)ub’, ad arricchire il programma numerosi appuntamenti, tra cui Jazz Talks (incontri e conferenze), Jazz Cinema (proiezioni e produzioni cinematografiche anche a firma TJF), Jazz Blitz in tutta la città e gli eventi Jazz Special. Ospiteranno i concerti Auditorium Giovanni Agnelli (Lingotto), Bunker, Casa Teatro Ragazzi e Giovani, Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, Hiroshima Mon Amour, MAUTO - Museo Nazionale dell’Automobile, Teatro Colosseo, Teatro Juvarra, Teatro Monterosa, Teatro Vittoria. 289 artisti nazionali e internazionali, dai musicisti emergenti alle grandi figure della scena mondiale sono gli ospiti della 13^ edizione. Tra i grandi pianisti Moran, Iyer, Pieranunzi, Freitas, Oswald, Rebaudengo, Ortiz, e tra gli altri grandi ospiti, Rava, Di Castri, Benjamin, Moran, Calibro 35, Bang, Kouate, Remigi, Flamenco Criollo, Pieranunzi, Pia, Koro, Rebaudengo. “Libera la musica” è il fil rouge. Un invito a liberare la musica dalle strettoie dei generi, guardando al suo elemento generativo, dove si può liberare l’immaginazione e inventare percorsi propri. Fra gli omaggi - oltre alla consueta attenzione alla “Giornata Internazionale del Jazz” UNESCO del 30 aprile - verrà celebrato quest’anno un torinese speciale: Enrico Rava, insignito della targa Torri Palatine della Città di Torino con la motivazione: “A Enrico Rava che ha portato la Torino del jazz nel mondo”. Tra gli eventi clou, il TJF celebra la forza liberatrice della Storia con il grande evento “Il Big Bang del Jazz” di Jason Moran, una produzione originale del TJF in esclusiva europea.

INFO: www.torinojazzfestival.it

EXPOSED TORINO FOTO FESTIVAL

Fino al 2 giugno

Prende il via la seconda edizione di EXPOSED, il Torino Foto Festival che quest’anno propone un ingresso totalmente gratuito (a eccezione delle Gallerie d’Italia con biglietto a prezzo speciale di 5 euro, ndr) per coinvolgere di più i giovani. Ad oggi sono già 3 mila le persone che hanno già scaricato il qr code che permette l’accesso libero alle mostre. In versione ridotta rispetto al primo anno, Exposed si svolgerà fino al 2 giugno con un calendario ridotto: 12 mostre, tra personali e collettive, 16 artisti provenienti da 12 paesi, 7 sedi espositive (Accademia Albertina di Belle Arti, Archivio di Stato, Camera – Centro Italiano per la fotografia, Gallerie d’Italia - Torino, GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, OGR Torino e Palazzo Carignano). Tema di quest’anno è “Beneath the Surface” inteso come invito a esplorare realtà e contenuti nascosti sotto la superficie delle immagini, non solo quelle catturate dagli obiettivi degli artisti, ma anche quelle generate, trasformate, ritoccate, attraverso tecnologie sempre più avanzate e interconnesse tra loro.

INFO: https://www.exposed.photography



PRIMAVERA DI BELLEZZA - PICCOLO FESTIVAL RESISTENTE

Fino al 29 aprile

Quarta edizione per la manifestazione organizzata da Comala sui temi della Resistenza e dell'antifascismo. Il programma è stato pensato per tentare di mettere insieme l’indispensabile lavoro sulla memoria storica e la riflessione su cosa voglia dire parlare di resistenza oggi, anche in riferimento a nuove forme di lotta: i talk vedono come ospiti, oltre agli storici Alessandro Barbero, Aldo Agosti ed Eric Gobetti, anche giornalisti e giornaliste, attivisti e attiviste. Uno spazio importante del festival è dedicato alla musica - è da segnalare, tra gli altri appuntamenti, il concerto del gruppo salentino Sud Sound System - e al cinema, con le proiezioni di Fiume o Morte! di Igor Bezinovic, della versione restaurata del capolavoro di C. Chaplin Il grande dittatore e del materiale dell’Archivio nazionale cinematografico della Resistenza.

INFO: Comala, corso Ferrucci 65, tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti

VALSUSA FILMFEST

Fino al 5 giugno



Il festival cinematografico e culturale di comunità animerà diversi comuni della Valle di Susa con un ricco programma di eventi, ponendo al centro i temi della guerra, della memoria storica, della montagna, dell’ambiente e dell’inclusione sociale. Il programma prevede 28 eventi programmati in 10 comuni - Condove, Almese, Avigliana, Bardonecchia, Bussoleno, Chianocco, Oulx, San Giorio di Susa, Susa, Villar Dora – e due eventi a Torino, il 25 aprile al Museo Diffuso della Resistenza e il 17 maggio al Salone Internazionale del Libro, con il coinvolgimento di 4 Istituti scolastici e una rete di oltre 30 associazioni e realtà del territorio. L'edizione è dedicata a Mercedes Sosa (1935-2009), straordinaria cantante e attivista argentina che ha saputo dar voce, attraverso la sua arte, alle lotte per i diritti umani e contro l’indifferenza verso le ingiustizie.

INFO: www.valsusafilmfest.it

JAZZ IS DEAD!

Fino a 2 giugno

Piemonte, Torino e Milano sono i tre assi sui quali il festival si conforma. La direzione artistica di Alessandro Gambo ha immaginato un evento lungo dodici tappe: dodici pianeti sui quali il corvo JID25 si poserà attraversando una galassia di artisti e artiste, un grande sistema di stelle. I quattro giorni del festival, 30-31 maggio, 1-2 giugno si svolgeranno al Bunker di Torino.

INFO: jazzisdeadfestival.it

CONCERTI

ERMAL META

Mercoledì 30 aprile ore 20.30



Ermal Meta torna ad esibirsi in un concerto che promette un’esperienza musicale intima e coinvolgente. Dopo il successo del tour estivo, l'artista invita il suo pubblico a ritrovarsi nella suggestiva atmosfera del teatro, dove propone un repertorio che spazierà dai brani più celebri della sua carriera ai pezzi dell’ultimo album, "Buona Fortuna".

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

DIRTY DANCING IN CONCERT

Venerdì 2 maggio ore 20.30



"Dirty Dancing" è, a tutti gli effetti, considerato tra i film più romantici della storia del cinema e la sua colonna sonora ha prodotto due album multi-platino e diversi singoli, tra cui il premio Oscar per la migliore canzone originale "(I've Had) The Time of My Life". Ha conquistato il cuore di diverse generazioni. Il pubblico che assisterà allo spettacolo vivrà il film in un modo unico e indimenticabile con una proiezione completa del film rimasterizzato in digitale mentre musicisti e perfomers in meravigliosi costumi di scena eseguiranno le canzoni dal vivo in sincronia col film.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

OLLY

Domenica 4 maggio ore 21



Dopo il successo del tour invernale, torna dal vivo Olly. Nato dall’esigenza di raccontarsi in modo libero e senza filtri, “Devastante” è una ballad dal sound pop, che esprime il desiderio dell’artista di costruire relazioni sempre più stabili e durature, con il timore e la consapevolezza di ciò che questo può comportare. Perciò, come se fosse un crash test, Olly si immagina cosa possa significare vivere, sognare, piangere, ridere con una persona al proprio fianco, per poter confessare senza paura “Per me sei devastante”. «Con “Devastante” cerco qualcosa in grado di “rompermi” continuamente, di farmi ripartire ogni volta come fosse la prima. Non importa se è l’amore di un attimo o di una vita intera, auguro a tutti e a me stesso qualcosa di devastante, per lasciarsi amare senza far vincere la paura di perdere. È proprio il rischio di romperci che ci permette di amare davvero» – racconta Olly. Con il nuovo singolo Olly prosegue il percorso sempre più cantautorale già intrapreso con il brano “A Squarciagola” e il singolo più scanzonato “Tutto con te”. Con “Polvere” (disco di Platino) e con il duetto assieme a Lorella Cuccarini per il singolo “La Notte Vola”, l’artista ha portato il suo personale stile sul palco del Festival di Sanremo 2023. L’album “Gira, Il Mondo Gira” (disco d’Oro) è stato la conferma della sua visione artistica e dell’apprezzamento del pubblico tanto da registrare il tutto esaurito per le date live nei club di Milano e Roma.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, tel. 0114241124, www.teatrodellaconcordia.it

JAZZ DREAM TORINO

Martedì 29 aprile ore 20.30

Gli Amici Orchestra Sinfonica Nazionale Rai in collaborazione con la Fondazione Educatorio della Provvidenza organizzano il concerto in favore della Domus Onlus. Percorreremo la storia del jazz, dagli anni ’30 e ’40 ad oggi, attraverso standard rivisitati e altre soprese inattese che ci regaleranno i cinque giovani talenti che compongono il Soulin’ Quintet: Ivan Galli (pianoforte), Sofia Ferraro (sax alto), Eugenio Enria (sax tenore), Angelo Viviani (contrabbasso) e Samuele Tassinari (batteria). La serata rientra nel programma “Torino Musica Giovani”, e intende supportare i progetti di sostegno della Domus Onlus, in particolare quelli sviluppati nella missione di Ndthini in Kenya, i cui bambini e ragazzi sono diventati protagonisti del libro fotografico “La casa dei sogni”, ideato dall’artista contemporaneo Hilario Isola. La Domus Onlus è un’associazione senza scopo di lucro che opera nel campo dell’assistenza umanitaria e della solidarietà rivolta a bambini, donne in difficoltà, persone in situazione di

povertà, vittime di violenze o guerre; è attiva sul territorio nazionale e all’estero, in Kenya, Nicaragua e Ucraina. L’appuntamento è per martedì 29 aprile, alle ore 20.30, presso l’Auditorium Orpheus di Torino.

INFO: informazioni@amiciosnrai.it





ONE (WO)MEN SHOW

PAOLO CEVOLI

Sabato 3 maggio ore 21



Paolo Cevoli in questo suo nuovo monologo "Figli di Troia" racconta in chiave ironica e contemporanea il mitico viaggio di Enea paragonandolo ad altri viaggi che hanno segnato la storia dell’umanità: da Cristoforo Colombo a Cappuccetto Rosso, dal principe vichingo Ragnar a suo babbo Luciano emigrato in Australia negli anni '50.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, tel. 0114241124, www.teatrodellaconcordia.it

ALE DELLA GIUSTA

Domenica 4 maggio ore 20.30



Ale Della Giusta è un giovane youtuber d’inchiesta che con il suo stile diretto e senza troppi fronzoli ha conquistato oltre un milione di iscritti in meno di sette anni. La sua bio lo riassume perfettamente: “Non ho paura di niente” perchè si butta a capofitto nelle storie che racconta. I suoi video lo portano nei quartieri più pericolosi del mondo, da Compton, terra del gangsta rap anni '90, allo Zen di Palermo, dove gli autoctoni in scooter gli danno qualche calcio di troppo. E poi? Altri viaggi nei ghetti: Petare in Venezuela, la Mina di Barcellona, Librino a Catania. Non si limita ai ghetti. Sfide assurde, avventure, adrenalina: dal mondo dei rave ai cyborg, dai strip club di Las Vegas ai paracadutismi e bungee jumping. È uno che si lancia con il coraggio di chi vuole portare a casa un racconto.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it