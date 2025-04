Sicurezza e prevenzione: la polizia incontra i cittadini al parco Colonnetti

Un pomeriggio per imparare a riconoscere i segnali di una truffa e sapere come reagire in modo sicuro. Martedì 29 aprile 2025, alle ore 15.30, presso la Casa nel Parco (via Panetti 1, Parco Colonnetti), si terrà un incontro pubblico gratuito dedicato alla prevenzione delle truffe agli anziani.

L’iniziativa rientra nel progetto "Incontri per imparare a riconoscere il pericolo e sapere come comportarsi di fronte al raggiro", promosso dal Commissariato Torino Mirafiori della Polizia di Stato e dalla Circoscrizione 2 del Comune di Torino.

Riconoscere il pericolo per difendersi meglio

L’incontro è pensato per offrire strumenti concreti di autodifesa informativa, con consigli pratici, casi reali e risposte dirette da parte degli agenti della Polizia. Tra i temi trattati: truffe telefoniche, raggiri porta a porta, finti tecnici, furti con destrezza e frodi digitali.

"È fondamentale aiutare soprattutto le fasce più vulnerabili a sentirsi più sicure e consapevoli – spiegano gli organizzatori –. Il dialogo con le forze dell’ordine è il primo passo per riconoscere e prevenire i tentativi di truffa".

Un’occasione di informazione aperta a tutti

L’ingresso è libero e gratuito, e l’incontro è aperto non solo agli anziani, ma anche a familiari, caregiver, operatori del sociale e cittadini interessati a proteggere sé stessi e i propri cari.