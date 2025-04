Pavimentazione a pezzi e poco verde: nessuna riqualificazione in vista per piazza Montanari

Nessun riqualificazione in vista a breve termine per piazza Montanari: la doccia gelata per i residenti di quest'angolo di Santa Rita è arrivata in Sala Rossa per voce dell'assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, in risposta ad un'interpellanza presentata dalla consigliera della Lega Elena Maccanti.

Le richieste dei residenti

La richiesta al Comune dei cittadini, riuniti anche in un comitato spontaneo, era di sistemare l'area verde e di revocare la concessione al distributore di carburante situato su un lato della piazza, per i disagi che crea ai frequentatori della zona. Per denunciare il degrado a marzo erano state raccolte circa 400 firme per esporre tutte le criticità del giardino Demarchi alla Città.

Nessun intervento previsto a breve

A gennaio 2025 gli operai della Circoscrizione 2 hanno sistemato le panchine. Piazza Montanari necessita però di intervento manutentivo più ampio, dal costo elevato: è necessario infatti ripristinare centinaia di metri quadrati di pavimentazione danneggiata e mettere in sicurezza l' area pedonale.