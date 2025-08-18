L'ex presidente di Apri Aps Marco Bongi spiega i motivi che lo hanno portato a staccarsi dall'associazione

In merito all'articolo comparso su Torinoggi.it in data 30 luglio dal titolo "Svolta in Apri Aps: nuova guida ad Auricchia, ma verso l'ex presidente Bongi c'è tensione (e una diffida)" arriva la replica dell'ex presidente Marco Bongi che attraverso una nota, che pubblichiamo integralmente, spiega le ragioni che lo hanno portato a prendere le distanze dall'associazione.



*******

Le ragioni che mi hanno portato a prendere le distanze da APRI-Aps e a non partecipare neppure all'assemblea del 31 maggio si ricollegano a motivazioni piuttosto gravi che andrò brevemente a riassumere:



1 - Gravi irregolarità amministrative e fiscali ravvisabili nella conduzione della struttura che gestiva i servizi educativi. Su questo punto sono stato costretto a redigere un esposto presentato alla Guardia di Finanza



2 - Comportamenti discriminatori posti in essere a carico di alcuni dipendenti e collaboratori esterni



3 - Pesanti condizionamenti a carico dei numerosi soci che, non riconoscendosi più nella nuova dirigenza, hanno deciso di fondare, in continuità rispetto alla loro esperienza precedente, la nuova associazione "Progetto in Vista Aps"



4 - Assoluta inadeguatezza nella conduzione e rendicontazione di alcuni progetti approvati in passato, specialmente quelli sull'accessibilità turistica. Alcuni di questi progetti usufruiscono di fondi PNRR e dunque necessitano di una grande professionalità nella loro conduzione.



5 - Scarsa sensibilità nei servizi di riabilitazione visiva che hanno portato, con evidente superficialità, a rinunciare ad un incarico presso l'ASL di Vercelli e successivamente alla perdita del Centro di Riabilitazione Visiva presso l'Ospedale Oftalmico di Torino.



Con questo mi fermo. Confermo tuttavia, nonostante il dolore arrecatomi da queste vicende, la mia piena disponibilità personale a collaborare, senza rivendicare alcuna carica o "poltrona". Così è stato anche nei mesi passati ma evidentemente non sono stato compreso.