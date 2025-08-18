Meteo, calo delle temperature e maltempo in arrivo

Torna il maltempo. L'alta pressione lascerà spazio a correnti occidentali più miti che riporteranno le temperature nelle medie del periodo. Tuttavia saranno anche correnti perturbate, per cui già da domani ci aspetta un peggioramento delle condizioni meteo con rovesci e temporali molto forti.

A Torino quindi avremo questa situazione

Oggi lunedì 18 agosto, il cielo sarà in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Rovesci o temporali saranno possibili principalmente sul settore alpino nelle ore pomeridiane e serali. Le temperature saranno ancora oltre le medie del periodo ma in calo rispetto ai giorni scorsi. Le massime saranno in prevalenza intorno 31-32 °C. I venti saranno generalmente assenti o deboli nordorientali.

Martedì 19 e mercoledì 20 agosto. Inizialmente martedì il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, ma col passare delle ore la nuvolosità aumenterà e ci saranno i primi fenomeni tra rovesci e temporali di una nuova fase perturbata a partire dal pomeriggio, che interesseranno le Alpi e le pianure adiacenti. Poi mercoledì fase di maltempo generale con rovesci e temporali diffusi.

Temperature stazionarie o in lieve calo domani nelle massime, e minime comprese tra 20 e 22 °C. Calo più netto nella giornata di mercoledì con massime finalmente sotto i 30 °C ma minime ancora relativamente stazionarie oltre i 18/20 °C.

Domani venti ancora variabili, ma con possibili forti raffiche durate i temporali al pomeriggio. Mercoledì saranno assenti o deboli variabili sulle pianure. Raffiche molto violente saranno possibili durante i forti temporali.

Giovedì 21 agosto. Ancora tempo instabile causa minimo di pressione in transito, ma con effetti ed intensità stimati attualmente inferiori rispetto ai giorni precedenti. Temperature ancora in calo per l'ingresso di aria decisamente più fresca di origine atlantica.

Da venerdì 22 agosto. Persisteranno correnti da nord a causa dello spostamento dell'anticiclone verso le isole britanniche, tuttavia la curvatura ancora ciclonica in quota manterrà anche condizioni di variabilità, per un fine settimana ancora piuttosto incerto.

