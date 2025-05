Tra fuochi e rifiuti, così gli abusivi hanno trasformato il giardino in una discarica [FOTO]

Il giardino Nitti trasformato in una discarica tra fuochi nei prati, rifiuti abbandonati ovunque e tavoli ridotti a un letamaio. E’ l’incredibile fotografia che arriva da Mirafiori Nord, tra via Gaidano e corso Salvemini, dove l’occupazione da parte dei camper rom ha raggiunto proporzioni decisamente problematiche.

Fuochi accesi

Lo dimostrano le foto scattate in queste ore. “Il nostro parco è in condizioni allarmanti” protesta la signora Maria. E in effetti le immagini non lasciano spazio a molti dubbi. Intanto sulla pavimentazione spuntano i segni di diversi falò appiccati, si suppone, per cuocere il cibo. Probabilmente risalenti alle grigliate del primo maggio. “In quel giardino non si può fare il barbecue. Ci sono i segni ovunque. Qualcuno intervenga” protestano le famiglie.

Chi sparecchia?

E poi i tavoli, almeno due di troppo. Lasciati apparecchiati con tanto di tovaglia, piatti di plastica e bottiglie vuote. Ma quel che preoccupa solo anche i rifiuti sparsi tra le panchine e i prati. Oltre a quelli lasciati nei pressi dei cestini. “Chi pulirà?” si domanda, giustamente, un passante. Mentre la Circoscrizione 2 torna a chiedere provvedimenti e soluzioni contro gli accampamenti selvaggi tra Santa Rita e Mirafiori Sud.