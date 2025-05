Tutti i numeri dei controlli della Polizia stradale in Piemonte tra la Pasqua e il ponte del Primo Maggio

Nell’ambito delle consuete attività di prevenzione di fenomeni illeciti in tema di circolazione stradale, anche finalizzati alla riduzione del fenomeno dell’incidentalità, il Compartimento Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta ha intensificato i controlli sul territorio di competenza in occasione delle festività pasquali e dei ponti di primavera.

Le attività svolte dal 14 aprile al 5 maggio hanno permesso di controllare 16.016 persone e 11.200 veicoli, di cui 2.288 per trasporto merci e 114 per trasporto passeggeri, accertando complessivamente 7.152 sanzioni.

Spiccano, in particolare, 919 sanzioni legate al mancato rispetto dei limiti di velocità e 274 per il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini o del casco protettivo per gli utenti dei veicoli a due ruote, comportamenti la cui violazione incide direttamente sugli esiti dei sinistri stradali.

Attenzione particolare è stata rivolta ai fenomeni di alterazione alla guida per stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti: ben 95 conducenti sono risultati in stato di ebbrezza, quindi con un tasso alcolemico oltre la soglia minima fissata in 0,5 g/l, mentre 8 sono risultati positivi ai test per le sostanze stupefacenti. Tali particolari attività si sono svolte anche grazie al concorso di personale degli Uffici Sanitari delle Questure in grado di effettuare in loco i prelievi salivari.

Ancora presente è il fenomeno della circolazione con veicoli privi di copertura assicurativa: durante i controlli sono state contestate 121 infrazioni.

Nel complesso sono state ritirate 385 patenti di guida, 247 carte di circolazione e decurtati 9.717 “punti patente”. Infine, 174 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo e 106 sotto sequestro.

Le attività e l’impegno quotidiano degli operatori della Polizia Stradale proseguono nell’intento di innalzare gli standard di sicurezza stradale così da perseguire l’obiettivo “Zero vittime” previsto dal “Piano Nazionale Sicurezza Stradale 2030”.