Il trasporto auto non è mai stato così semplice

Quando si parla di un’attività di business spesso si cade nella sponsorizzazione fine a sé stessa. I bisogni concreti diventano oggetto di retorica di marketing e la funzionalità passa in secondo piano, con buona pace del concetto che c’è dietro l’idea. Già è difficile coltivare uno spirito critico. Figuriamoci se tocca pure districarsi tra facciate imbiancate (ma vuote) e fonti contraddittorie.

Parlando di SpediamoAuto , la questione è diversa. Si fa tutto più semplice, nello stesso modo in cui questo portale si propone di fare con la logistica.

Come scegliere il servizio di trasporti giusto per te?

Hai comprato un’auto all’estero? Hai una flotta aziendale da rimpolpare? Ti stai trasferendo? Vuoi girarti il Belgio in camper, ma non vuoi guidare fino al Belgio? La tua auto ti ha lasciato

a piedi e hai bisogno immediato di farla trasportare in un luogo preciso a un orario preciso?

Questi sono solo alcuni dei mille motivi specifici per cui si può decidere di rivolgersi a un servizio di trasporto con bisarca. E potremmo continuare a elencarli fino a domani: ma come si soddisfano questi bisogni? Innanzitutto bisogna trovare il trasportatore giusto per te: e quale scegli tra loro? Scegli quello meno costoso? Quello più vicino a te? Quello ti sembra più affidabile in base al sito o alla faccia del suo testimonial? Tra tanti, quale scegliere?

Come avere la certezza che si è scelto il servizio di trasporti giusto per te?

SpediamoAuto: il portale che facilita la ricerca

Avere la certezza prima di sperimentare, è una questione di probabilità. Usando un motore di ricerca, vedrai soltanto i risultati che sono in primo piano: o scegli tra quelli, o vai avanti per pagine e pagine… fino a ritrovarti 200 schede aperte e le idee più confuse di prima. SpediamoAuto facilita il processo alla radice: da un unico portale, hai accesso a più soluzioni in maniera diretta, immediata, facilitata.





Basta specificare: veicolo, tratta, indirizzo mail

Bastano solo queste tre informazioni per ricevere le offerte più convenienti, sia economicamente che geograficamente parlando. In altre parole, basta compilare il form che trovi nella Home di SpediamoAuto per ricevere le offerte migliori per il tuo bisogno specifico… facile, no?

Da dove viene SpediamoAuto?

SpediamoAuto viene dal network torinese Sanobusiness , che fa impresa nel digitale, unito alla web agency di Torino Kilobit e a professionisti navigati del settore dei trasporti.

L’idea di fondo è dare lavoro ai trasportatori che aderiscono alla piattaforma e ottimizzare la ricerca degli utenti, facilitandola enormemente.

Quindi l’obiettivo di questo portale non è solo offrire un servizio di trasporti, ma offrirne tanti diversi su una sola piattaforma, semplificando il traffico e generando lavoro.

In sostanza, SpediamoAuto, è più di un semplice servizio di trasporti, ma un facilitatore della logistica di aziende e privati.

A chi si rivolge SpediamoAuto?

SpediamoAuto quindi si rivolge a privati, aziende, liberi professionisti ma anche ai trasportatori. Chiunque di loro può approfittare delle opportunità di questo portale, per prenotare trasporti auto, camper e furgoni con bisarca.

Trasporti, sia in Italia che nel resto d’Europa.















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell'ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.