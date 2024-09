Sfila il bancomat alla vicina di tavolo del ristorante e va a comprarsi sigarette e gratta e vinci, poi torna a finire il pasto

Una richiesta di intervento per un furto di un portafogli all’interno di un ristorante di Borgo San Paolo ha portato all’arresto di un 43enne italiano, che ora dovrà rispondere delle accuse di furto con destrezza e indebito utilizzo di carte di credito e pagamento.

Dopo la segnalazione i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico era, infatti, stata derubata del bancomat che sarebbe stato utilizzato da un altro avventore, lì presente, seduto a un altro tavolo.

Dai racconti è emerso come l’uomo sia entrato nel ristorante prendendo posto al tavolo attiguo a quello a cui erano sedute quattro persone. Una di queste estrae un porta documenti in plastica per poi riporlo nella borsa. Dopo alcuni minuti, riceve alcune notifiche bancarie relative a operazioni fatte con il bancomat. In quel momento si accorge che il porta documenti è sparito e che la persona seduta al tavolo accanto non c’è più. Uno dei commensali va subito nella tabaccheria nella zona nella quale erano state effettuate le transazioni, trovando conferma delle operazioni.

Nella circostanza, inoltre, un passante aveva consegnato al tabaccaio un bancomat rinvenuto all’esterno dell’esercizio. Nel frattempo, nel ristorante, il cliente dell’altro tavolo fa ritorno per terminare il pasto. Interpellato dalla vittima sui fatti, l’uomo getta per terra il portadocumenti sostenendo che era sempre stato lì.

In tabaccheria, gli agenti accertano che una persona con caratteristiche compatibili a quelle dell’avventore del ristorante aveva acquistato poco prima due pacchetti di sigarette e un accendino giallo pagando con una tessera bancomat.

L’autore del furto aveva indosso due pacchetti di sigarette della stessa marca ancora integri, un accendino giallo dello stesso tipo e 4 gratta e vinci. I poliziotti appurano che anche questi ultimi erano stati acquistati con lo stesso bancomat, ma dal distributore automatico esterno. Successivamente a questo acquisto il bancomat sarebbe stato gettato a terra.

Alla luce dei fatti, l’uomo è stato tratto in arresto.

Redazione