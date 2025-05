Hope Color: concesso dal Ministro per le Disabilità il patrocinio per gli eventi 2025

Nei giorni scorsi il presidente della ASD Hope Running APS, Giovanni Mirabella, ha ricevuto una splendida notizia. Il Ministro per le Disabilità della Repubblica Italiana, Alessandra Locatelli, ha concesso il patrocinio per gli eventi Hope Color in programma nel 2025. Una grandissima soddisfazione per lo stesso Mirabella, insignito nel dicembre del 2023 dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana, e per tutte le magliette gialle dell’associazione chivassese, che dal 2018 ad oggi si impegnano quotidianamente nel favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport e celebrare la diversità.

La Hope Color è una divertentissima e camminata che intende promuovere la cultura della solidarietà e dello sport inclusivo e che da sempre mette in movimento gli animi più sensibili delle persone, schierandosi al fianco dei meno fortunati. Un’occasione speciale di festa e condivisione, un autentico tripudio di colori che unisce simbolicamente sport, speranza e gioia.

Le grandi rivoluzioni partono proprio dal contributo di poche persone, capaci di contagiarne tante altre con il loro entusiasmo e la loro caparbietà. E’ proprio questo il caso di Giovanni Mirabella e dei soci della Hope Running, che nel settembre del 2023 insieme all’Amministrazione Comunale di Castiglione Torinese hanno coronato il sogno di dare vita ad una manifestazione che favorisce l’inclusione e la lotta contro la discriminazione delle persone con disabilità, la Hope Color appunto, inserita nella kermesse Sports and Music.

Nel 2024 gli eventi sono raddoppiati, con la prima edizione della Hope Color organizzata a maggio in quel di Rivarolo Canavese al fianco della Polisportiva Rivolese e del Comitato Regionale CSEN Piemonte ad aggiungersi al tradizionale appuntamento settembrino a Castiglione Torinese.

Il grande successo di questi eventi e gli ottimi riscontri ricevuti hanno convinto lo staff della ASD Hope Running APS a gettare il cuore oltre l’ostacolo, organizzando nel 2025 la bellezza di 5 Hope Color:

- 4 maggio a Leini insieme al Comitato locale della Croce Rossa Italiana e all’Amministrazione Comunale leinicese

- 24 maggio a Chivasso in collaborazione con la Volley Fortitudo e con il patrocinio della Città di Chivasso, di Ascom Confcommercio Chivasso e di CSEN Piemonte

- 8 giugno a San Francesco al Campo al fianco dell’Amministrazione Comunale di San Francesco al Campo

- 7 settembre a Rivarolo Canavese con il patrocinio del Comune di Rivarolo Canavese

- 13 settembre a Castiglione Torinese insieme all’Amministrazione Comunale di Castiglione Torinese

Un calendario fitto di eventi, la cui organizzazione è resa possibile, in primis, grazie all’impegno imprescindibile dei volontari, alla collaborazione con associazioni del territorio (Palestra Mirabai, Accendi Lo Spirito e Fuori Onda su tutti) e al fondamentale supporto di sponsor e partner (con una menzione speciale per Borello Supermercati e XXL Caffè).

Queste le parole del presidente Giovanni Mirabella: “È un riconoscimento che ci onora e che rafforza la nostra idea di sport: creare eventi che siano davvero accessibili, dove ognuno possa sentirsi accolto, valorizzato e parte attiva della giornata, indipendentemente dalla propria condizione. Questo traguardo lo dedichiamo a chi affronta ogni giorno sfide spesso invisibili, ai nostri volontari – che non si tirano mai indietro – e a chi continua a credere che attraverso lo sport e la solidarietà si possa davvero costruire una comunità più unita e inclusiva”

Per restare aggiornati su tutte le Hope Color in programma e per iscriversi visitare il sito internet https://www.hoperunning.com/hope-color-on-the-road/

Questi i costi di iscrizione e le relative scadenze delle tariffe promozionali:

- Adulti

€ 20 → Prenotazione dal 12 maggio al 24 maggio 2025

- Bambini (sotto i 12 anni) → € 10 (valido sempre)

- Pacchetti Famiglia (validi sempre)

1 adulto + 1 bambino → € 21 (invece di € 25)

1 adulto + 2 bambini → € 30 (invece di € 35)

2 adulti + 1 bambino → € 32 (invece di € 40)

1 adulto + 3 bambini → € 40 (invece di € 45)

2 adulti + 2 bambini → € 41 (invece di € 50)

3 adulti + 1 bambino → € 42 (invece di € 55)

3 adulti + 2 bambini → € 52 (invece di € 65)

4 adulti + 2 bambini → € 63 (invece di € 80)

Ci si può iscrivere online al link https://www.endu.net/it/events/hope-color-chivasso/ oppure nei punti di iscrizione fisici presenti sul territorio, che riportiamo di seguito:

CHIVASSO

- Hope Running

Corso Galileo Ferraris 60

Orari: lun. 9,00-11,30; ven. 9,00-11,30.

Tel. 371 517 2531

- Volley Fortitudo Chivasso

Via Paleologi 22 c/o Palestra Liceo Isaac Newton *

Orari: lun.-gio. 17,30-20,30; mar. 17,00-18,30; ven. 17,00-18,30

Via Favorita 120 c/o Palalancia

Orari: mer. 18,30-20,30

Tel. 347 977 2895 - 328 546 5356

- XXL Cafè

Piazza del Castello 8

Orari: mar.-mer.-gio. 17,00-21,30; ven.-sab. 17,00-02,00; dom. 17,00-21,30

Tel. 347 522 1741

- Bottega d’Arte

Via Torino 13

Orari: da mar. a sab. 9,00-12,00 e 15,30-19,00

Tel. 340 372 9617

- CartaFesta Chivasso

Via Po 22

Orari: da lun. a sab. 8,30-12,30 e 16,00-19,00

Tel. 375 845 6539

- Gulliver Cartolibreria

Via Paleologi 14

Orari: da lun. a ven. 7,45-12,30 e 15,30-19,30; sab. 09,00-12,30 e 16,00-19,00

Tel. 347 951 7302

- Esteticamente Chivasso

Corso Galileo Ferraris 56

Orari: mar.-mer. 09-19,00; gio. 09,00-17,00; ven. 08,00-17,00; sab. 08,00-14,00

Tel. 011 910 1161 - 392 564 5524

- Un Diavolo Per Capello

Via Santa Maria 3 - frazione Castelrosso

Orari: mar.-gio.-ven. 08,45-18,00; mer. 13,00-20,45; sab. 08,00-18,00

Tel. 011 917 3341

MONTANARO

- Croce Rossa Italiana Comitato di Montanaro

Via Giovanni Battista Bertini 14

Orari: sab. 10,00-12,00

Tel. 011 919 3299

SAN BENIGNO CANAVESE

- Piscina Acqua Dynamic

Via Sebastiano Bianco 69

Orari: lun.-mar.-gio.-ven. 09,00 -13,30 e 15,00-20,30; mer. 15,00-20,30; sab. 09,00-18,00

Tel. 011 553 0540

VOLPIANO

- Palestra Mirabai

Via Torino 42/D

Orari: lun.-mar.-gio. 09,30-21,00; mer. 10,00-21,00; ven. 10,00-21,30; sab. 09,30-14,00

Tel. 011 995 3278

Sabato 24 maggio non prendete impegni: vi aspettiamo alla Hope Color di Chivasso!

Tutte le info relative alla ASD Hope Running APS le potete trovare qui:

• Sito web ufficiale: www.hoperunning.com

• Facebook: www.facebook.com/hoperunningchivasso

• Facebook: www.facebook.com/hopecolorbyhoperunning

• Instagram: www.instagram.com/hope_running

• Come donare: www.hoperunning.com/sostienici

• 5x1000: codice fiscale Hope Running n° 91032000019