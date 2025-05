L'Ordine dei Consulenti del lavoro al Salone del Libro: futuro e giovani al centro [VIDEO]

E' tutto pronto per il Festival del Lavoro 2025, come ha spiegato il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Rosario De Luca. L’annuncio ufficiale è avvenuto nella mattina di oggi, venerdì 16 maggio, al Salone Internazionale del Libro di Torino, alla presenza del Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, Fabrizio Bontempo, insieme a numerosi rappresentanti istituzionali.



L’Ordine dei Consulenti del Lavoro conferma e rafforza così la propria presenza alla celebre kermesse letteraria, con un programma articolato e veramente di alto profilo. Allo stand istituzionale X52, situato nell’area OVAL, e in varie sale tematiche, dal 15 al 19 maggio 2025, si terranno infatti oltre 40 appuntamenti. Protagonisti saranno consulenti, accademici, imprenditori, rappresentanti istituzionali, autori e studenti, uniti dal filo conduttore del lavoro come chiave per comprendere il presente e costruire il domani.



Infatti, nel corso dei cinque giorni della manifestazione, i Consulenti del Lavoro saranno veri protagonisti di tavole rotonde, presentazioni editoriali, talk, incontri istituzionali e attività rivolte alle scuole e ai giovani. Con uno sguardo sempre più orientato al futuro, verranno affrontati anche temi cruciali come l’intelligenza artificiale, l’orientamento professionale, le pari opportunità, l’apprendistato duale, il benessere organizzativo, la legalità, l’impresa sociale e l’etica del lavoro.



"Abbiamo presentato un libro che racconta la storia di un professionista che, con la moglie, ha deciso di denunciare un malaffare presente nel loro comune – ha commentato il Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Rosario De Luca – Questi temi sono diventati un simbolo dei valori dell'etica rispetto alla malavita. Tutto questo lo porteremo a Genova, dove, dal 29 al 31 maggio, faremo il Festival del Lavoro che punterà proprio sull'etica e sui temi dell'intelligenza artificiale".



"Per il terzo anno consecutivo abbiamo uno stand al salone internazionale del libro, proprio per comunicare con i giovani – ha sottolineato il Presidente del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Torino, Fabrizio Bontempo – Infatti, per le cinque giornate del Salone, abbiamo organizzato oltre 45 eventi con 180 relatori per portare i temi del lavoro, della legalità e dell'etica del lavoro soprattutto tra studenti e nuove generazioni".



Tra gli eventi più attesi spicca l’incontro "Lavorare per il futuro: generazioni, valori e intelligenze in scena", che ha segnato il lancio ufficiale del Festival del Lavoro 2025, il principale evento nazionale dedicato all’evoluzione del mondo lavorativo. Insieme a Rosario De Luca, hanno partecipato Fabrizio Bontempo, Elisa Paolieri (Presidente dei Giovani Consulenti del Lavoro), e personalità del mondo accademico e formativo come Silvana Secinaro (Università di Torino), Cristina Di Bari (Fondazione Cottino), Paolo Accossato (Scuola Salesiana Valsalice) e lo scrittore Antonino Bartuccio.



Tutto questo sarà possibile grazie al contributo di partner di rilievo come Fondazione Cottino Social Impact Campus, Api Formazione, Nexto, ISTUD Business School, Fondazione Lavoro, Teleconsul, ANCL, ANGCDL, TORADIO e molte altre realtà impegnate nel mondo della formazione e dell’innovazione.



Particolare attenzione sarà dedicata a GENL – Generazione Legalità (www.genl.eu), progetto educativo e multimediale che coinvolge centinaia di studenti piemontesi attraverso un innovativo videogioco formativo. In occasione del Salone, verranno premiate le classi migliori e sarà lanciata la fase europea dell’iniziativa, in vista del Festival del Lavoro.

Infine, a dimostrazione dell'importanza data ai giovani, all'interno della Sala Madrid del Salone Internazionale del Libro, è andato in scena ildal titolo:. L'incontro, organizzato per parlare di lavoro, futuro, giovani, impegno e legalità, è stata anche l'occasione per firmare un protocollo d'intesa con, al fine di promuovere la formazione e la ricerca. Inoltre, il protocollo firmato congiuntamente tra Istud e ordine dei consulenti, porterà alla realizzazione di un nuovo osservatorio del lavoro.– ha spiegato, Direttore Generale Istud Business School –".