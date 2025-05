A Lusernetta si canta insieme per sostituire la caldaia della chiesa

Una caldaia che necessita di manutenzioni importanti e che andrebbe sostituita. Davanti a un caffè e grazie alla buona volontà di chi vuole trovare una soluzione anche quando le risorse economiche sono scarse nasce l’iniziativa che domani, sabato 17 maggio, alle 21 vedrà il Coro La Draia e il Coro dle Piase esibirsi nella chiesa di Sant’Antonio Abate di Lusernetta.

Sarà un concerto di beneficenza, che aprirà la raccolta fondi per cambiare la caldaia della chiesa: “Per anni le manutenzioni non sono state sufficienti, per le limitate risorse economiche, ora la caldaia comincia ad avere delle necessità di mantenimento importanti, e purtroppo al momento le risorse non sono abbastanza – spiega il sindaco Alex Maurino –. L’idea del concerto è nata una domenica mattina dopo messa davanti a un caffè con i parrocchiani Silvano Martina e Bruno Costa. La proposta è stata loro e sono stati sempre loro a rintracciare i cori e a organizzare la serata, con il sostegno della nostra Pro loco”.

Un inizio per cercare di recuperare le risorse che si spera in futuro consentiranno di sostituire la caldaia: “Visto che abbiamo questa necessità ma non ci sono abbastanza fondi, si è pensato di fare uno spettacolo, una manifestazione per cominciare a raccogliere qualcosa”, racconta Martina, che già conosceva il Coro La Draia. “Sono andato a diversi cori di beneficenza a Villar e Bobbio Pellice e lì ho incontrato questo coro di Angrogna – rivela–. Loro hanno accettato di venire e mi hanno suggerito di contattare anche un altro gruppo, in modo da coinvolgere più gente. Abbiamo così chiesto al Coro dle Piase di Campiglione Fenile. Entrambi vengono a titolo gratuito”. Alla fine si terrà un rinfresco, a cura della Pro loco.

Dopo il concerto di sabato sera, le iniziative in programma per la Festa di San Bernardino proseguiranno il prossimo fine settimana e saranno presentate in un prossimo articolo.