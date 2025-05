Pinerolo Sound Festival: l’ironia e la profondità di Mirkoeilcane

La sua è una scrittura tagliente e poetica. Sa raccontare il quotidiano con ironia, delicatezza e profondità. Mirko Mancini, in arte Mirkoeilcane, è un altro degli artisti che fa parte della line up del Pinerolo Sound Festival. La prima edizione della manifestazione dedicata alla musica indipendente si terrà il 25 maggio dalle 17 in piazza Roma (ingresso libero). Il cantautore romano, che ha vinto nel 2017 il premio Musicultura ed è arrivato secondo nelle Nuove Proposte a Sanremo, si è aggiudicato in quell’occasione diversi riconoscimenti: Premio della Critica Mia Martini, Premio Sergio Bardotti per il Miglior Testo e la Targa Tenco per la Miglior Canzone.