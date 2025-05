Giovane scomparso in Campania ritrovato morto nel Torinese

E' stato ritrovato morto nel Torinese, in circostanze ancora da chiarire il 15enne di Mondragone (Caserta), Rayan Mdallel, di cui non si avevano più notizie dal 30 gennaio scorso, quando si era allontanato da casa facendo perdere le sue tracce.

Il colpo ritrovato già due mesi fa

A dare notizia della tragedia l'agenzia di stampa Ansa, che ha ripreso quanto postato dal sindaco di Mondragone Francesco Lavanga sul suo profilo Facebook. Quando verranno fissati i funerali del ragazzo, sarà proclamato il lutto cittadino.

Esame del dna per fare chiarezza

Il corpo era stato ritrovato in Lungo Po Macchiavelli lo scorso 19 febbraio: dopo due mesi di indagini, si è fatta finalmente luce sull'identità del cadavere che era stato ritrovato dalle forze dell'ordine: decisivo l'esame del dna fatto nei giorni scorsi.

Ancora da stabilire le cause dell’ accaduto, e cioè se il giovane sia scivolato in acqua accidentalmente o per altra causa. A quanto si apprende, sull’ accaduto la procura di Torino ha aperto un fascicolo e nessuna ipotesi al momento sarebbe esclusa dagli investigatori che sulla vicenda mantengono stretto riserbo.