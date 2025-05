Sul Filo del Circo: a Grugliasco la 23esima edizione tra sogni, visioni e debutti internazionali

Un viaggio tra sogno e realtà, dove acrobazie, danza, musica e teatro fisico si intrecciano per raccontare l’anima del circo contemporaneo. Torna al Parco Culturale Le Serre, per la sua 23ª edizione, il Festival Internazionale Sul Filo del Circo, in programma dal 17 maggio all’8 giugno. Organizzato dal Centro di produzione blucinQue Nice in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e numerosi partner istituzionali, il festival si conferma una delle rassegne più longeve e riconosciute nel panorama italiano delle arti performative.

In cartellone nove spettacoli – sei dei quali in prima nazionale –, un laboratorio gratuito di circo sociale, un evento speciale a Torino, oltre a 40 repliche, matinée per le scuole, incontri e momenti formativi. Un festival dal respiro internazionale, che coinvolge compagnie e accademie da Francia, Spagna, Portogallo, Svizzera e Italia, puntando su giovani artisti in dialogo con maestri affermati e mettendo al centro il territorio e le nuove generazioni.

"Sarà un’edizione di scoperte, in cui brillano i debutti di nuove generazioni di artisti nati artisticamente a Grugliasco o che, proprio qui, hanno trovato il crocevia ideale per avviare carriere luminose sulla scena internazionale", sottolinea il direttore artistico Paolo Stratta, fondatore di Cirko Vertigo.

Prime nazionali e progetti europei

Tra gli appuntamenti più attesi, lo spettacolo d’apertura “Rêve encore plus” (sabato 17 e domenica 18 maggio), della francese The Foehn Company, con i marocchini Hamza El Alouani e Chaouki Amellal, che mescolano danza e roue Cyr per raccontare l’universo onirico e l’immaginazione. Al Teatro Café Müller di Torino (domenica 18 maggio, ore 21) spazio alla preview di "Heroes", nuova produzione di blucinQue firmata da Caterina Mochi Sismondi, tra identità frammentate, suono e corpo in metamorfosi.