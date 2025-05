Input compie 35 anni: una storia torinese di creatività e comunicazione

35 anni di idee, campagne, marchi e messaggi: Input, agenzia pubblicitaria storica di Torino, festeggia un traguardo importante nel panorama della comunicazione italiana. Fondata e guidata fin dall’inizio da Pietro Saitta, autentica anima creativa e imprenditoriale del progetto,Input ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatto lo spirito originario: comunicare con efficacia, originalità e passione.

In tre decenni e mezzo, l’agenzia ha accompagnato aziende, enti pubblici e istituzioni in percorsi di branding e promozione, diventando un punto di riferimento per chi cerca idee che lasciano il segno.

E oggi, questo anniversario è l’occasione per celebrare non solo una lunga storia di successi, ma anche lo sguardo sempre rivolto al futuro che ha da sempre contraddistinto il lavoro di Input.