A Carignano sgomberati due alloggi occupati abusivamente

Due alloggi di edilizia sociale occupati abusivamente, uno da pochi giorni, l'altro dall'estate scorsa, sono stati recuperati stamane in via Ressia, a Carignano, nell'ambito di un'operazione congiunta di Polizia municipale, Comune di Carignano e Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Centrale che ha provveduto a mettere in sicurezza i due appartamenti.

"Ringrazio il Comune di Carignano e la polizia municipale per la collaborazione fornita - dichiara il Presidente di Atc Maurizio Pedrini - che ha permesso di recuperare i 2 alloggi, che ora, dopo i necessari interventi di ristrutturazione, saranno messi a disposizione delle persone che legittimamente aspettano la casa popolare".