Sale lo scontro su Askatasuna, doppio ricorso di FdI: "Non tolleriamo venga calpestata legge regionale"

Sale il livello della tensione tra Regione Piemonte e Comune di Torino su Askatasuna. Dopo l'annuncio delle scorse settimane, Fratelli d'Italia ha depositato tramite l'avvocatura il secondo ricorso al Tar contro la delibera di concessione dell’immobile di corso Regina Margherita.

Marrone: "Non tolleriamo venga calpestata legge a tutela del volontariato"

L'accusa è di avere violato la legge regionale sui beni comuni, che proprio l'assessore regionale Maurizio Marrone riuscì in parte a modificare con un emendamento: l'obiettivo era bloccare la Città sul recupero dell'ex centro sociale.

"Ho sperato fino all’ultimo - spiega Marrone - che l’amministrazione comunale tornasse sui suoi passi, evitando un contenzioso tra istituzioni, ma non potevamo tollerare che una legge a tutela del volontariato civico sano, venisse strumentalizzata e calpestata per consentire che un immobile pubblico di pregio resti ostaggio di antagonisti che erano, sono e restano violenti”.

"Palazzo da assegnare ad associazioni"

E così dopo il ricorso di Marrone, ora arriva quello dei Consiglieri in Circoscrizione 7, che chiede in via cautelare di sospendere tempestivamente l’efficacia della delibera impugnata. “Quel palazzo nel cuore di Vanchiglia sarebbe sicuramente più utile alla comunità se assegnato ad associazioni e comitati del quartiere che operano nella legalità” dichiarano i consiglieri meloniani alla 7 Patrizia Alessi, Francesco Caria e Domenico Giovannini, firmatari del ricorso di Fdi.

Lo Russo: "Procedura amministrativa corretta"

A replicare il sindaco Stefano Lo Russo: "Ci costituiremo in giudizio, convinti che la procedura amministrativa che abbiamo assunto fin qui sia corretta".