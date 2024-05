Rivoli, latitante condannato per traffico internazionale di droga viene arrestato grazie alla denuncia di un furto d'auto

A seguito della denuncia di furto di un'auto rubata a Rivoli ad aprile, i poliziotti sono riusciti ad arrestare un 57enne per spaccio internazionale di droga.

Sospettando che l'auto fosse stata poi ri-immatricolata all'estero, i poliziotti hanno svolto diversi approfondimenti investigativi per ritrovare il presunto autore del reato, fino a individuare un uomo già destinatario di un ordine di carcerazione con una pena di 9 anni per spaccio internazionale di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori hanno concentrato le indagini su un altro soggetto di origini marocchine, con dati anagrafici corrispondenti a quello ricercato salvo una sola lettera differente nel nome, che tra l’altro aveva nel tempo effettuato alcuni passaggi in varchi di frontiera da e verso l'Italia.

Per verificare la corrispondenza tra i due soggetti, gli investigatori hanno iniziato una serie di appostamenti nei pressi dell’abitazione dell’uomo in un Comune confinante con Rivoli, in una zona popolare e con edilizia convenzionata.