Lo strano caso della via di Torino senza tombini: "Quando piove si allaga tutto"

Strada Antica di Collegno 180 interni è una via che presenta una caratteristica peculiare: non ci sono tombini per la raccolta delle acque meteoriche. Questa mancanza causa problemi significativi agli abitanti ma anche ai passanti, soprattutto durante le piogge e i forti acquazzoni.

Le strade, infatti, si allagano rendendo difficile e complicato l'attraversamento per i pedoni. Ma non va meglio agli automobilisti che devono salire e scendere dalle auto in sosta facendo molta attenzione a dove mettono i piedi. La situazione è stata denunciata dal capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando, che ha presentato un'interpellanza al sindaco.

"Come si concilia questa situazione con la volontà dell'amministrazione di recuperare le acque meteoriche con le pavimentazioni drenanti? - si chiede Morando -. La domanda sorge spontanea perché in questa strada, che ho percorso interamente, non ho trovato nemmeno un tombino".