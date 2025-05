Volley A1/F: Rebecca Scialanca sarà la vice Ilenia Moro

Ha 20 anni ed è alta 165 cm: Rebecca Scialanca prende il posto di Giada Di Mario e sarà la vice di Ilenia Moro nella prossima stagione di A1. Reduce dall’esperienza nella massima serie con la Honda Olivero Cuneo, la giovane sanremese si dice “Molto contenta dell’opportunità che mi è stata data di venire al Monviso Volley. Ho accettato per crescere e migliorare. Sono molto contenta e non vedo l’ora di conoscere le mie compagne e lo staff”. Le fa eco il ds Francesco Cicchiello: “Nonostante la giovane età, vanta nel suo ruolo un’esperienza importante di alto livello. Siamo felici che abbia scelto Monviso Volley per continuare il suo percorso di crescita a fianco di un’atleta di grande personalità ed esperienza come Ilenia Moro”. Nel frattempo, nei giorni scorsi, la società ha ufficializzato l’addio di Martina Bracchi e la conferma di un pilastro societario come Silvia ‘Box’ Bussoli, che ha deciso di non ritirarsi e proseguire la sua esperienza a Pinerolo e Villafranca Piemonte per il settimo anno.