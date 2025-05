Piobesi si schiera con Gaza e riempie le strade di lenzuoli bianchi

Riempire le strade ed i balconi di Piobesi sabato di lenzuoli bianchi. Un piccolo gesto, un grande messaggio di pace.

"Forse non servirà a fermare i bombardamenti a tappeto sulla striscia di Gaza, nè la morte di migliaia di persone. Ma sarà un modo per non restare indifferenti di fronte a un dramma che sta avvenendo proprio in questi giorni, in queste ore, sotto i nostri occhi: un modo per spezzare l’indifferenza, per dire “Non nel nostro nome. Piobesi non ci sta e fa sentire la sua voce”.

Dal palazzo del Municipio di corso Italia il 24 maggio verrà appeso un lenzuolo bianco: un segno che richiama i sudari che, a Gaza, avvolgono i corpi delle vittime civili dei bombardamenti.

Tutto il consiglio comunale e i relativi gruppi civici, insieme, invitano i cittadini a fare lo stesso e a condividere le foto sui social con l’hashtag #ultimogiornodigaza.