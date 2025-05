Consiglio delle autonomie locali: tre pareri favorevoli, di cui uno condizionato

Il Consiglio delle autonomie locali (Cal), presieduto da Mauro Barisone, ha espresso parere favorevole all’unanimità sulla proposta di legge 58 “Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici del Piemonte. Modifiche alla legge regionale 1 agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)”.

“La Pdl riprende la legge in materia dell’Emilia Romagna - ha spiegato il primo firmatario Domenico Ravetti (Pd). Ho chiesto di inserire la norma nel Testo Unico sulla Cultura e, in questa fase iniziale, ci siamo concentrati sulla promozione del patrimonio artistico e culturale dei cimiteri monumentali e storici piemontesi con finalità turistiche”.

Nel parere si chiede di tenere conto delle diversità territoriali e delle reali capacità operative dei comuni rispetto alle aperture al pubblico previste dalla norma e si chiede, tra l’alto, l’istituzione di un fondo permanente per la valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici: “Le osservazioni - ha detto Ravetti - saranno tradotte in emendamenti e, in futuro, speriamo di poter aumentare la dotazione finanziaria per investire sul restauro del patrimonio”.

Parere favorevole anche all’adozione del Piano regionale per le attività estrattive (Prae), “che - ha spiegato l’assessore Marco Gallo - costituisce il quadro di riferimento unitario delle attività estrattive di cava per le amministrazioni e mira al corretto equilibrio tra i valori territoriali, l'attività estrattiva e il mercato di riferimento”. L’assessore ha ricordato che, con la legge 6/2024, la Regione ha previsto di poter adottare il Piano per stralci successivi relativi a specifici comparti e che è stato al momento adottato per il comparto I (aggregati per le costruzioni e infrastrutture) e per il comparto III (materiali industriali).

Sulla Pdl 59 “Istituzione del contrassegno unico per le Zone a Traffico Limitato per gli agenti di commercio”, primo firmatario Fabrizio Ricca (Lega), il Cal ha invece dato parere favorevole condizionato ad una “approfondita riflessione sulle competenze regionali e comunali, al fine di non violare le prerogative comunali nella regolamentazione della materia”.

La Pdl ha tra le sue finalità garantire un accesso migliorato alle aree urbane agli agenti di commercio durante l’esercizio dell’attività professionale. Il provvedimento dovrebbe favorire una maggiore integrazione tra il settore commerciale e le politiche di mobilità urbana attraverso un applicativo che consenta ai Comuni di inserire e gestire le targhe dei veicoli autorizzati, rilasciare autorizzazioni temporanee e fare report statistici sugli accessi degli agenti alle Ztl.