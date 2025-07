Orbassano fra i 12 nuovi comuni piemontesi nella Zona Logistica Semplificata

"Dopo anni di lavoro la Lega, con l’Assessore alle Infrastrutture strategiche e Logistica, Enrico Bussalino, porta a casa un grande risultato per il Piemonte e per l’intero sistema retroportuale del Nord- Ovest. Con l’ingresso di 12 nuovi Comuni piemontesi delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Torino e Novara nella Zona Logistica Semplificata i territori interessati vedranno l’abbattimento significativo della burocrazia e la presenza Sportelli Unici dedicati agli investitori. Un risultato di rilievo per tutta la provincia di Torino, Orbassano e il suo interporto, ma soprattutto un’iniziativa che finalmente riporta il Piemonte al suo ruolo di snodo logistico e che rende più attrattiva la nostra regione per gli investimenti in ambito logistico e industriale": così Fabrizio Ricca e Andrea Cerutti, consiglieri regionali della Lega.