Le aree naturali del Piemonte “insieme per la natura” in occasione della giornata europea dei parchi

La Regione Piemonte celebra la Giornata Europea dei Parchi con un ricco calendario di appuntamenti in tutto il territorio regionale. Escursioni sensoriali, attività didattiche e laboratori naturalistici pensati per famiglie e bambini animeranno le aree naturali protette sabato 24 e domenica 25 maggio, in adesione all’iniziativa promossa da Europarc Federation e Federparchi, in ricordo della nascita del primo parco nazionale europeo nel 1909.

Il tema

Tema dell’edizione 2025 è “Insieme per la Natura”, filo conduttore delle attività organizzate dai dieci Enti di gestione delle Aree protette piemontesi. Un titolo che ben si lega anche al progetto, a regia regionale “Nati con la Natura”, pensato per avvicinare i bambini nei primi 1000 giorni di vita all’ambiente naturale, riconosciuto come fattore determinante per la salute e lo sviluppo dei più piccoli.

"La Giornata Europea dei Parchi è un’occasione preziosa per ribadire l’importanza delle nostre aree naturali protette, autentici scrigni di biodiversità e presidi territoriali fondamentali per la qualità della vita di tutti. Iniziative come quelle promosse in Piemonte rappresentano un esempio virtuoso di come la natura possa essere vissuta, tutelata e trasmessa alle nuove generazioni. Con il progetto “Nati con la Natura”, la Regione investe sul valore educativo e rigenerativo dell’ambiente, sin dai primi giorni di vita. È questo il modello che vogliamo sostenere: una montagna viva, accessibile, accogliente e capace di offrire esperienze autentiche a famiglie, bambini e comunità. Continueremo a lavorare affinché la rete delle nostre aree protette sia sempre più punto di riferimento per la conservazione, la conoscenza e la fruizione responsabile del patrimonio naturale piemontese", ha dichiarato Marco Gallo, assessore regionale alla Tutela delle aree protette e alla Montagna.

Gli appuntamenti

Tra gli appuntamenti principali, le Aree protette delle Alpi Marittime organizzano, per sabato 24 maggio, un’escursione sensoriale per bambini fino a tre anni (e famiglie) con ritrovo a Entracque, in compagnia di una guida ufficiale del parco: un percorso esperienziale nel rispetto assoluto dei propri tempi, senza momenti e orari fissi, assecondando le necessità e i bisogni individuali (pappa, cambio, riposo, etc.) all’interno di un’area appositamente individuata. I Parchi Reali organizzano, invece, sempre per sabato 24 maggio, nel Parco naturale La Mandria, “Insieme nella natura”, un evento dedicato alle famiglie con bambini nel cortile di Cascina Brero (a ingresso gratuito) dove saranno presenti banchetti delle associazioni del territorio che proporranno attività per le famiglie sul territorio di Venaria Reale. Per l'occasione il percorso sensoriale a piedi nudi Sensimmersion, ospitato nel cortile della cascina, sarà accessibile a prezzi ridotti e gratuito per i bambini sotto i 2 anni.

Il calendario delle iniziative, in sintesi

Non si contano tutte le iniziative in calendario e organizzate dalle Aree naturali protette della Regione Piemonte, in tutto il territorio regionale: partendo da nord, dove le Aree protette della Valsesia organizzano due eventi. Il primo, il 24 maggio, con l’apertura del Centro Visita e Giardino delle Grotte di Ara, a Grignasco (No), nel Parco naturale del Monte Fenera, e il secondo, il 31 maggio in una giornata al Museo naturalistico di Carcoforo (Vc) nel Parco naturale Alta Valsesia e Alta Val Strona, con una passeggiata lungo il “Sentiero Natura”, immersi nella verde conca di Carcoforo.

Proseguendo lungo la nostra Regione, troviamo il Parco del Ticino e Lago Maggiore propone due appuntamenti per la giornata del 24 maggio: una visita guidata con i guardiaparco ai Lagoni di Mercurago di Arona (No) e un laboratorio al Parco della Burcina, a Pollone (BI).

Ed ecco che il Parco del Po piemontese propone, sabato 24 maggio, un laboratorio didattico a Moncalieri, nella Area Attrezzata Le Vallere dal titolo “Confluenze” e un secondo appuntamento, martedì 27 maggio alla Grangia di Pobietto a Morano sul Po (Al), ovvero la quinta edizione della “Giornata dei monitoraggi” a porte aperte, in cui verranno illustrati i dati degli studi e dei monitoraggi effettuati lungo il Fiume Po.

Le Aree protette delle Alpi Cozie organizzano il 23 maggio, a Salbertrand, un incontro (gratuito) dal titolo “Miti e Natura nei Parchi Alpi Cozie” dedicato ai miti di piante e animali per scoprire il legame ancestrale che ci lega alla natura mentre, al Parco paleontologico dell’Astigiano, il 24 maggio sono previste due escursioni guidate: la prima, nella Riserva Naturale del Rio Bragna e la seconda nel Parco naturale di Rocchetta Tanaro.

Nel Cuneese, il Parco del Monviso, organizza per domenica 25 maggio l’escursione dal titolo “Le erbe spontanee dei pascoli” con partenza da Oncino mentre le Aree protette delle Alpi Marittime organizzano un’escursione con il guardiaparco domenica 25 maggio alla scoperta delle cascate della Valle Pesio, nel Parco naturale del Marguareis. E con lo sguardo rivolto verso l’estremo sud del Piemonte, sabato 24 maggio, le Aree protette dell’Appennino piemontese, nell’ambito del progetto di promozione del Cammino PiemonteSud, propongono un’escursione alla scoperta della flora della “Strette della Val Borbera”.

Perché la Giornata europea dei parchi

La Giornata Europea dei Parchi si celebra per ricordare l’istituzione del primo parco nazionale d'Europa, nel 1909, in Svezia ed è organizzata da EUROPARC Federation e da Federparchi (in Italia) e prevede iniziative e attività in tutto il Continente europeo per sottolineare l'importanza della conservazione della biodiversità.

Oggi, in Italia, sono 843 le aree naturali protette terrestri (e terrestri con parte a mare), per una superficie protetta di oltre 3 milioni di ettari, pari a circa il 10,5% della superficie terrestre nazionale (Fonte: Ispra).

In Piemonte i parchi e le riserve naturali si estendono per circa 200mila ettari e costituiscono quasi l’8% dell’intero territorio regionale. Se a queste aggiungiamo le altre aree tutelate della rete ecologica regionale, tra cui le zone della rete Natura 2000 (istituite con Direttive europee), ecco che l’estensione complessiva sale a quasi 460mila ettari di territorio protetto, pari a più del 18% del territorio piemontese. Una ricchezza da preservare, gestita e valorizzata dai 10 Enti di gestione delle Aree protette piemontesi.