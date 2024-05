Buche, avvallamenti e rattoppi saltati: il maltempo mostra tutti gli acciacchi delle strade del centro di Torino [FOTO]

Le precipitazioni delle ultime settimane hanno notevolmente peggiorato le condizioni dell'asfalto sulle strade di Torino, mostrando tutti i loro acciacchi e non risparmiando nemmeno il centro storico.



Buche, avvallamenti e rattoppi saltati

Sono diverse, infatti, le strade dove si sono formate nuove buche e nuovi avvallamenti, andati ad aggiungersi a precedenti rattoppi “saltati” a causa della pioggia. La cosa è particolarmente evidente anche nelle vie interne comprese tra corso Vittorio, via Cernaia, Porta Susa e corso Matteotti: tra queste, segnaliamo la situazione di via Perrone, via della Cittadella, via Bertola e via Donati.



Un biglietto da visita poco promettente

Lo scenario appena descritto non è di certo lusinghiero per Torino e rappresenta un biglietto da visita poco promettente da recapitare a chi arriva per visitare la città tra palazzi d'epoca e monumenti. Anche se il Comune, da tempo, invita i cittadini a segnalare le buche, forse sarebbe opportuno rivedere in modo sistemico la pavimentazione stradale.