Nichelino sul tetto del mondo: il murale dedicato a Don Milani giudicato il terzo più bello del pianeta

Ormai Nichelino è diventata la città dei murales, dopo quello dedicato a Piero Angela per arrivare a quello che raffigura Don Milani, inaugurato il mese scorso. E proprio quest'ultima opera ha ricevuto un riconoscimento assoluto, quello di terzo murale al mondo secondo il sito streetartcities.com, il più grande portale internazionale di arte urbana.

Verzola: "Nichelino sul tetto del mondo"

Nichelino sul tetto del mondo, insomma, con il progetto Nichelino Lights Up che ha contribuito a realizzare queste bellezze assolute. "Un’ulteriore opera d’arte si aggiunge al nostro itinerario tutto da scoprire", ha detto l'assessore Fiodor Verzola.

"A piedi, in bici o in macchina, per godere di una rassegna artistica a cielo aperto destinata ad ampliarsi e a portare così un valore aggiunto al panorama urbano e turistico della città, a disposizione di chiunque alzerà lo sguardo per ammirarne la bellezza", ha aggiunto Verzola, mentre già la Città è al lavoro per realizzare un altro spicchio di bellezza.